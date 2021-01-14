Bursa’da eksperin hasarlı olduğunu anlamadığı araç mahkemelik etti

Bursa’da eksperin hasarlı olduğunu anlamadığı araç mahkemelik etti

İnternetten görüp beğendiği aracı önce satın alan sonrasında da elinden çıkaran sürücü, eksper hatası yüzünden mahkemede kaybetti. Talihsiz sürücü, “Dolandırıldım, ben de mağdurum” dedi.

4 sene önce internetten İzmir’de "bayan doktordan satılık temiz" ilanı ile gördüğü otomobil için ilgili numarayı arayan Selim Bilgili, aracın galeride olduğunu öğrenince görmek için İzmir’e gitti.

Aracı beğendikten sonra bir ekspertiz firmasına giden Bilgili, kusur bulunmadığına dair raporu ile aracı 40 bin lira karşılığı kadın doktordan satın aldı.

9 AY SONRA SATINCA GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

Satın aldığı otomobili bir süre Bursa'nın İnegöl ilçesinde kullanan Bilgili, aynı aracı 9 ay sonra bir başka kişiye sattı.

Otomobili satın alan bu kişi, bir hafta sonra Bilgili’yi arayıp otomobilin 19 bin lira hasar kaydı olduğunu belirtip, aracı geri almasını istedi.

Taraflar anlaşamayınca aracı satın alan kişi, Selim Bilgili’ye dava açtı.

Bursa’da eksperin hasarlı olduğunu anlamadığı araç mahkemelik etti ViDEO

MAHKEME KARŞI TARAFI HAKLI BULDU

Açılan dava sonucu mahkeme karşı tarafı haklı bularak arabayı, Selim Bilgili’ye geri verdi.

Bunun üzerine Bilgili de aracı kendisine satan kişiyi dava etti.

Ancak aynı mahkeme Bilgili’nin açtığı davaya ret kararı verince bir kez daha şoke olan Selim Bilgili, bir üst mahkemenin yolunu tuttu.

“DOLANDIRDILAR BENİ MAĞDURUM”

1,5 yıldır hukuk mücadelesi verdiğini belirten Selim Bilgili, "Araç benden yaklaşık 1 ay önce kaza yapmış, sigorta şirketiyle anlaşmışlar ben aracı aldıktan sonra sisteme düşürüyorlar. Tabii sattığım kişi beni mahkemeye verdi. Aracı mahkeme bana geri aldırttı. Ben de ertesi günü aracı bana satan kişileri mahkemeye verdim. Mahkememiz yaklaşık 1,5 yıl sürdü, dün karar açıklandı ret kararı verildi. Bana aracı geri aldıran aynı mahkeme, bana ret kararı veriyor. Gerçekten şoke oldum. Ben de burada mağdur durumdayım dolandırdılar beni, mağduriyetimin giderilmesini istiyorum, bir üst mahkemeye itiraz edeceğiz. Biz yandık, başkası yanmasın. Araba alırken, çok dikkatli olsunlar. 1,5 yıldır arabayı kullanmıyorum, mahkeme sonuçlansın diye garaja koydum, bekliyorum." dedi.

Davacı olduğu karşı tarafla görüştüğünü belirten Bilgili, kadın doktorun "Ben galericiye verdim, beni ilgilendirmez." dediğini söyledi.

SATICININ ÖNERDİĞİ DEĞİL ALICININ BULDUĞU EKSPERTİZ TERCİH EDİLMELİ

Öte yandan, olayla ilgili konuşan sigorta uzmanları ise sigorta ile anlaşılıp hasar kaydının satış yapıldıktan sonra girilmesi gibi bir olayın olamayacağını söylüyor.

Uzmanlar "Kişi, kazayı yaptı. Kaskodan dosya açıldı. Kısa süreli bir tamiratsa, aracı aldıktan bir gün sonra bile satışını yapabilir. Bu sırada sigorta şirketi hasar dosyasının kapamasını yapamadığı için aracın tramer sorgusunda hasar kaydının çıkmaması yüksek ihtimal. İddia edilenin aksine esas anlaşmalı yer ekspertiz yaptırdığı yer olabilir. Dikkat edilmesi gereken husus, satıcının ekspertizine değil, alıcının kendisinin doğru taraf olmayan bir ekspertiz bulup raporu ondan almış olması gerekir." diyor.