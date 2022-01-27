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    Bursa'da el salladığı kişiler tarafından bıçaklandı

    Tanımadığı 3 kişiye el sallayan Muhammet Karabulut, çıkan kavga sonucu göğsünden bıçaklanarak yaralandı.
    • DHA
    • 27.01.2022 - 14:56
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    Bursa'da el salladığı kişiler tarafından bıçaklandı

    Bursa'nın Osmangazi ilçesine bağlı Ormanlaryolu Caddesi'nde tanımadığı 3 kişiye el salladığı iddia edilen Muhammet Karabulut, şahıslarla tartışma yaşadı.

    BIÇAKLANARAK HASTANELİK OLDU

    Tartışma kavgaya dönüşürken, Karabulut göğsünden bıçaklandı. Yaralanan genç kanlar içinde yere yığılırken, şahıslar ortadan kayboldu. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan Karabulut, Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Karabulut'un sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

    SALDIRGANLAR ARANIYOR

    Polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

    Bursa da el salladığı kişiler tarafından bıçaklandı #1

    Bursa da el salladığı kişiler tarafından bıçaklandı #2

    Bursa da el salladığı kişiler tarafından bıçaklandı #3


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