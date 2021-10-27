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    Bursa’da, elektrik direkli kaçak iş yeri yıkıldı

    Osmangazi'de kaçak inşa edilen iş yerini yıkıma giden ekipler, iş yerinin elektrik direğini de içine alacak şekilde yapıldığını gördü. Kaçak iş yeri, güvenlik önlemleri alınarak yıkıldı.
    • İHA
    • 27.10.2021 - 15:39
    • Güncelleme : 27.10.2021 - 15:55
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    Bursa’da, elektrik direkli kaçak iş yeri yıkıldı

    Bursa’nın Osmangazi ilçesine bağlı Çiftehavuzlar Mahallesi Kantar Sokak üzerinde inşaat halindeki iş yerinin kaçak olduğu tespit edildi.

    Osmangazi Belediyesi tarafından ruhsatsız olduğu belirlenip hakkında yıkım kararı alınan yapının yıkımı için Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri, sabah erken saatlerde mahalleye geldi.

    ELEKTRİK AKIMI KESİLDİ

    Ekipler, yolda bulunan aydınlatma direğinin, kaçak inşaatın içinde kaldığını görünce şaşkınlıklarını gizleyemedi.

    Elektrik akımının kesilmesi ile kaçak iş yerinin yıkımına başlandı.

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    GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

    Geniş güvenlik önlemleri altında gerçekleştirilen yıkımlarda herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

    Belediye yetkilileri, vatandaşları ruhsatsız ve kaçak yapılaşmaya yönelmemeleri konusunda uyarırken, kaçağa asla izin vermeyeceklerini vurguladı.

    Bursa’da, elektrik direkli kaçak iş yeri yıkıldı VİDEO

    Bursa’da, elektrik direkli kaçak iş yeri yıkıldı #2

    Bursa’da, elektrik direkli kaçak iş yeri yıkıldı #3

    Bursa’da, elektrik direkli kaçak iş yeri yıkıldı #4

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