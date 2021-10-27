Osmangazi'de kaçak inşa edilen iş yerini yıkıma giden ekipler, iş yerinin elektrik direğini de içine alacak şekilde yapıldığını gördü. Kaçak iş yeri, güvenlik önlemleri alınarak yıkıldı.

Bursa’nın Osmangazi ilçesine bağlı Çiftehavuzlar Mahallesi Kantar Sokak üzerinde inşaat halindeki iş yerinin kaçak olduğu tespit edildi.

Osmangazi Belediyesi tarafından ruhsatsız olduğu belirlenip hakkında yıkım kararı alınan yapının yıkımı için Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri, sabah erken saatlerde mahalleye geldi.

ELEKTRİK AKIMI KESİLDİ

Ekipler, yolda bulunan aydınlatma direğinin, kaçak inşaatın içinde kaldığını görünce şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Elektrik akımının kesilmesi ile kaçak iş yerinin yıkımına başlandı.

GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Geniş güvenlik önlemleri altında gerçekleştirilen yıkımlarda herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Belediye yetkilileri, vatandaşları ruhsatsız ve kaçak yapılaşmaya yönelmemeleri konusunda uyarırken, kaçağa asla izin vermeyeceklerini vurguladı.

Bursa’da, elektrik direkli kaçak iş yeri yıkıldı VİDEO

