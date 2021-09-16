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- Bursa’da, elektrikli araç otobüsle çarpıştı, 3 öğrenci yaralandı
Bursa’da, elektrikli araç otobüsle çarpıştı, 3 öğrenci yaralandı
- DHA
- 16.09.2021 - 12:48
- Güncelleme : 16.09.2021 - 12:53
Bursa’nın İnegöl ilçesine bağlı Süleymaniye Mahallesi’nde, saat 08.30 sıralarında, Park Yolu Caddesi'nden kavşağa giriş yapan Fen Lisesi öğrencisi Sefa A.'nın (16) kullandığı elektrikli araç, Mimar Sinan Bulvarı'nda seyir halinde olan Mehmet Karadoğan (40) yönetimindeki özel halk otobüsüyle çarpıştı.
Çarpmanın şiddeti ile savrulan elektrikli araç, Hazine Sokak'tan gelen Sait Kani idaresindeki hafif ticari araca da vurdu.
EKİPLER SEVK EDİLDİ
Elektrikli araçta yolculuk yapan, sürücü Sefa A., yanındaki öğrenci olan kuzenleri Halil İbrahim A. (16) ve Merve A. (16) kazada yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi acil servis bölümüne kaldırıldı.
Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Bursa’da, elektrikli araç otobüsle çarpıştı, 3 öğrenci yaralandı VİDEO