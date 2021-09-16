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Bursa’da, elektrikli araç otobüsle çarpıştı, 3 öğrenci yaralandı

Bursa’da, elektrikli araç otobüsle çarpıştı, 3 öğrenci yaralandı

İnegöl ilçesinde elektrikli araç ile seyir halinde olan 16 yaşındaki Sefa A., Mehmet Karadoğan idaresinde özel halk otobüsü ile çarpıştıktan sonra Sait Kani idaresindeki hafif ticari araca vurdu.