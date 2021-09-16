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    Bursa’da, elektrikli araç otobüsle çarpıştı, 3 öğrenci yaralandı

    İnegöl ilçesinde elektrikli araç ile seyir halinde olan 16 yaşındaki Sefa A., Mehmet Karadoğan idaresinde özel halk otobüsü ile çarpıştıktan sonra Sait Kani idaresindeki hafif ticari araca vurdu.
    • DHA
    • 16.09.2021 - 12:48
    • Güncelleme : 16.09.2021 - 12:53
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    Bursa’da, elektrikli araç otobüsle çarpıştı, 3 öğrenci yaralandı

    Bursa’nın İnegöl ilçesine bağlı Süleymaniye Mahallesi’nde, saat 08.30 sıralarında, Park Yolu Caddesi'nden kavşağa giriş yapan Fen Lisesi öğrencisi Sefa A.'nın (16) kullandığı elektrikli araç, Mimar Sinan Bulvarı'nda seyir halinde olan Mehmet Karadoğan (40) yönetimindeki özel halk otobüsüyle çarpıştı.

    Çarpmanın şiddeti ile savrulan elektrikli araç, Hazine Sokak'tan gelen Sait Kani idaresindeki hafif ticari araca da vurdu.

    EKİPLER SEVK EDİLDİ

    Elektrikli araçta yolculuk yapan, sürücü Sefa A., yanındaki öğrenci olan kuzenleri Halil İbrahim A. (16) ve Merve A. (16) kazada yaralandı.

    İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Bursa’da, elektrikli araç otobüsle çarpıştı, 3 öğrenci yaralandı #1

    SORUŞTURMA BAŞLATILDI

    Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi acil servis bölümüne kaldırıldı.

    Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

    Bursa’da, elektrikli araç otobüsle çarpıştı, 3 öğrenci yaralandı VİDEO

    Bursa’da, elektrikli araç otobüsle çarpıştı, 3 öğrenci yaralandı #2

    Bursa’da, elektrikli araç otobüsle çarpıştı, 3 öğrenci yaralandı #3

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