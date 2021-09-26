Bursa'da elektrikli bisiklet ile otomobil çarpıştı

Bursa'da elektrikli bisiklet ile otomobil çarpıştı

Motosiklet sürücüsü kız, yaşanan kazada yaralanan annesinin başından ayrılmadı. Hastaneye kaldırılan kadının durumunun iyi olduğu belirtildi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 19 yaşındaki G.Ö. yönetimindeki elektrikli bisiklet, 45 yaşındaki F.K. idaresindeki 16 ANC 251 plakalı hafif ticari araca dönüş yaptığı sırada arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle devrilen elektrikli bisikletteki sürücünün 39 yaşındaki annesi N.Ö. düşerek yaralandı.

UZUN SÜRE GÖZYAŞI DÖKTÜ

Kazanın ardından bisiklet sürücüsü genç kız olayın şokuyla yerde yatan yaralı annesinin başında bir an bile ayrılmayarak uzun süre gözyaşı döktü.

Yaralı kadın çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekipleri tarafından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bursa'da elektrikli bisiklet ile otomobil çarpıştı ViDEO







SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Kadının durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili başlatılan soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.