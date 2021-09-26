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    Bursa'da elektrikli bisiklet ile otomobil çarpıştı

    Motosiklet sürücüsü kız, yaşanan kazada yaralanan annesinin başından ayrılmadı. Hastaneye kaldırılan kadının durumunun iyi olduğu belirtildi.
    • İHA
    • 26.09.2021 - 17:54
    • Güncelleme : 26.09.2021 - 18:29
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    Bursa'da elektrikli bisiklet ile otomobil çarpıştı

    Bursa'nın İnegöl ilçesinde 19 yaşındaki G.Ö. yönetimindeki elektrikli bisiklet, 45 yaşındaki F.K. idaresindeki 16 ANC 251 plakalı hafif ticari araca dönüş yaptığı sırada arkadan çarptı.

    Çarpmanın etkisiyle devrilen elektrikli bisikletteki sürücünün 39 yaşındaki annesi N.Ö. düşerek yaralandı.

    UZUN SÜRE GÖZYAŞI DÖKTÜ

    Kazanın ardından bisiklet sürücüsü genç kız olayın şokuyla yerde yatan yaralı annesinin başında bir an bile ayrılmayarak uzun süre gözyaşı döktü.

    Yaralı kadın çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekipleri tarafından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Bursa'da elektrikli bisiklet ile otomobil çarpıştı ViDEO

    Bursa da elektrikli bisiklet ile otomobil çarpıştı #1

    SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

    Kadının durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili başlatılan soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

    Bursa da elektrikli bisiklet ile otomobil çarpıştı #2

    Bursa da elektrikli bisiklet ile otomobil çarpıştı #3

    Bursa da elektrikli bisiklet ile otomobil çarpıştı #4

    Bursa da elektrikli bisiklet ile otomobil çarpıştı #5

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