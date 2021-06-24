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- Bursa'da elektrikli bisiklette koltuk taşıdı
Bursa'da elektrikli bisiklette koltuk taşıdı
Bir sürücünün elektrikli bisiklet üzerinde koltuk taşıdığı anlar çevredekiler tarafından görüntülendi.
- DHA
- 24.06.2021 - 17:45
- Güncelleme : 24.06.2021 - 17:51
Bursa'nın İnegöl ilçesinde kimliği bilinmeyen bir sürücü, elektrikli bisikletinin üzerine koyduğu koltuğu kilometrelerce taşıdı.
Bisikletin üzerine sığmayan koltuğu taşınma şekli şaşkınlık yaşattı.
BİSİKLET ÜZERİ KOLTUK
Sürücünün trafiği tehlikeye soktuğu anlar ise kameralara saniye saniye yansıdı.
Bursa'da elektrikli bisiklet ile koltuk taşıdı VİDEO