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    Bursa'da elektrikli bisiklette koltuk taşıdı

    Bir sürücünün elektrikli bisiklet üzerinde koltuk taşıdığı anlar çevredekiler tarafından görüntülendi.
    • DHA
    • 24.06.2021 - 17:45
    • Güncelleme : 24.06.2021 - 17:51
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    Bursa'da elektrikli bisiklette koltuk taşıdı

    Bursa'nın İnegöl ilçesinde kimliği bilinmeyen bir sürücü, elektrikli bisikletinin üzerine koyduğu koltuğu kilometrelerce taşıdı.

    Bisikletin üzerine sığmayan koltuğu taşınma şekli şaşkınlık yaşattı.

    BİSİKLET ÜZERİ KOLTUK

    Sürücünün trafiği tehlikeye soktuğu anlar ise kameralara saniye saniye yansıdı.

    Bursa'da elektrikli bisiklet ile koltuk taşıdı VİDEO

     


    Bursa da elektrikli bisiklette koltuk taşıdı #1

    Bursa da elektrikli bisiklette koltuk taşıdı #2

    Bursa da elektrikli bisiklette koltuk taşıdı #3

    Bursa da elektrikli bisiklette koltuk taşıdı #4

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