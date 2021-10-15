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- Bursa'da elyaf fabrikasında yangın
Bursa'da elyaf fabrikasında yangın
Fabrikada çıkan ve bölgede paniğe neden olan yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
- DHA
- 15.10.2021 - 14:13
Bursa'nın Kestel ilçesine bağlı Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan elyaf fabrikasında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
ÇEVREDEKİ FABRİKALAR TAHLİYE EDİLDİ
Kimyasal maddelerin bulunduğu fabrikada zaman zaman yaşanan patlamalar paniğe neden oldu. Güvenlik güçleri, yangının çıktığı fabrikanın yanı sıra çevresinde bulunan 5 fabrikayı da tahliye etti.
MÜDAHALE SÜRÜYOR
Polisler bölgeye giriş ve çıkışları yasaklarken, alevlerin yakın binalara sıçramaması için iş makineleri çevredeki yanıcı maddeleri topladı.
İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.
Bursa'da elyaf fabrikasında yangın çıktı