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    Bursa'da elyaf fabrikasında yangın

    Fabrikada çıkan ve bölgede paniğe neden olan yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
    • DHA
    • 15.10.2021 - 14:13
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    Bursa'da elyaf fabrikasında yangın

    Bursa'nın Kestel ilçesine bağlı Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan elyaf fabrikasında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

    İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

    ÇEVREDEKİ FABRİKALAR TAHLİYE EDİLDİ

    Kimyasal maddelerin bulunduğu fabrikada zaman zaman yaşanan patlamalar paniğe neden oldu. Güvenlik güçleri, yangının çıktığı fabrikanın yanı sıra çevresinde bulunan 5 fabrikayı da tahliye etti.

    Bursa da elyaf fabrikasında yangın #1

    MÜDAHALE SÜRÜYOR

    Polisler bölgeye giriş ve çıkışları yasaklarken, alevlerin yakın binalara sıçramaması için iş makineleri çevredeki yanıcı maddeleri topladı.

    İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.

    Bursa'da elyaf fabrikasında yangın çıktı

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