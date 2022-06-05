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    Bursa'da emekli öğretmen çift, oğullarını ziyarete giderken kazada öldü

    Bursa'da yaşayan emekli öğretmen Hasan Özkan (68) ile eşi Nebahat Özkan (67), Ankara'daki oğullarını ziyarete giderken Eskişehir'de yaptıkları kazada hayatlarını kaybetti.
    • 05.06.2022 - 17:19
    • Güncelleme : 05.06.2022 - 17:43
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    Bursa'da emekli öğretmen çift, oğullarını ziyarete giderken kazada öldü

    Bursa'daki çeşitli okullarda idarecilik yapan, 1'i kız 1' i erkek 2 çocukları olan emekli öğretmen çift Hasan Özkan ile emekli Nebahat Özkan, Ankara'daki oğullarını ziyaret için yola çıktı.

    Hasan Özkan, Eskişehir'de Sivrihisar-Polatlı yolu üzerine geldiği sırada, 16 AJA 737 plakalı otomobilinin direksiyon hakimiyetini kaybetti.

    Boş arazideki evin duvarına çarptı

    Otomobil, boş arazideki bir evin duvarına çarptı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

    İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Nebahat ve Hasan Özkan, ağır yaralı olarak kaldırıldıkları Eskişehir Şehir Hastanesi'ne doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

    Cenazeleri evlerinin önüne getirildi

    Özkan çiftinin cenazeleri, teslim alınıp, oturdukları Bursa'nın Nilüfer İlçesi Görükle Mahallesi'ndeki evlerinin önüne getirildi.

    Cenazeler helallik alındıktan sonra Görükle Mezarlığı'na götürüldü. Burada yapılan cenaze törenine Özkan çiftinin ailesi, akrabaları, meslektaşları ve sevenleri katıldı.

    DHA'nın haberine göre cenazeler, öğlen kılınan cenaze namazının ardından toprağa veridi.

    Bursa'da emekli öğretmen çift, oğullarını ziyarete giderken kazada öldü VİDEO

    Bursa da emekli öğretmen çift, oğullarını ziyarete giderken kazada öldü #1

    Bursa da emekli öğretmen çift, oğullarını ziyarete giderken kazada öldü #2

    Bursa da emekli öğretmen çift, oğullarını ziyarete giderken kazada öldü #3

    Bursa da emekli öğretmen çift, oğullarını ziyarete giderken kazada öldü #4


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