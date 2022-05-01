Bursa'da enerji hattından kablo çalan hırsızlar, 5 milyon TL'lik zarara neden oldu

Bursa'da enerji hattından kablo çalan hırsızlar, 5 milyon TL'lik zarara neden oldu

Özbekistan uyruklu 3 şahsın Uludağ OSB'deki elektrik dağıtım merkezinden bakır kabloları çalmasıyla, 244 fabrikaya 5 saat elektrik verilemedi. Üretimin durmasıyla 5 milyon TL’lik zarar oluştu.

Bursa’nın Gürsu ilçesinde bulunan Uludağ Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB), 28 Nisan’da saat 01.30 sıralarında yaşanan elektrik kesintisi nedeniyle bölgenin yüzde 85’ine elektrik verilemedi.

Yapılan araştırmalarda, OSB’ye elektrik veren ana dağıtım merkezinin içerisindeki ölçü hücresi kapağının zorlanarak söküldüğü tespit edildi.

Ayrıca, olay sırasında enerji olması sebeniyle hırsızlık teşebbüsünde bulunan 3 kişiden birinin yaralandığı belirlendi. Yaralıyı bırakıp yeniden hırsızlığa geldiler Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, şüphelilerin yaralanmanın ardından bir araçla bölgeden ayrıldıkları görüldü.

DHA’nın haberine göre; ağır yaralanan suç ortakları İlyas Naimoğlu’nu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne bırakan şüpheliler, saat 05.30 sıralarında yeniden bölgeye geldi.

Yer altı tünellerinden, elektrik dağıtım merkezine ulaştılar

Şüpheliler, eski elektrik üretim santralindeki yer altı tünellerinden elektrik dağıtım merkezine ulaştı. Buradaki kabloların bir kısmını çalan şüpheliler, bölgeden ayrıldı. Tekrar yaşanan elektrik kesintisinin ardından bölgeye giden ekipler, yaklaşık 50 bin TL değerindeki yedek bakır kabloların çalındığını tespit etti. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Özbekistan uyruklu olduğu belirlenen şüphelilerin yakalanması için çalışmalar başlatıldı. Yaralı olmayan iki kişinin Sabir Çolak ve İslam Mehrali olduğu tespit edildi.

Bursa'da enerji hattından kablo çalan hırsızlar, 5 milyon TL'lik zarara neden oldu VİDEO



Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Sabir Çolak ve İslam Mehrali tutuklandı. Çolak’ın çeşitli suçlardan 7, Mehrali’nin ise 23 suç kaydı olduğu öğrenildi.

Hayati tehlikesi sürüyor

Çeşitli suçlardan 12 suç kaydı bulunan İlyas Naimoğlu ise ilk müdahalesinin ardından Bursa Şehir Hastanesi’ne sevk edildi. Vücudunda yanıklar oluşan Naimoğlu’nun hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.

244 fabrikaya 5 saat elektrik verilmedi

Uludağ OSB Yönetimi tarafından yapılan açıklamada, olayın ardından bölgede bulunan 244 fabrikaya 5 saat boyunca elektrik verilemediği, üretimin aksadığı ve bu nedenle 5 milyon TL’lik zarar olduğu belirtildi.

“Sanayimiz, ülkemiz ve ekonomimiz oldukça büyük zarar gördü”

Olayın ardından açıklama yapan Uludağ OSB Enerji Birimi Sorumlusu Süleyman Özpamuk, şu ifadeleri kullandı:

“Elektrik arızası bilgisi aldık. Ekiplerimiz sahaya çıktı arıza tespiti çalışması yaptılar ancak herhangi bir problemle karşılaşmadılar. Kısa devre akımından şüphelendik ve şebekeyi kontrollü bir şekilde besledik. Birimimizde görevli arkadaşlarım sabah 5.30 sıralarında yine aynı arızayla karşılaştıklarını haber verdiler. Arkadaşlarımız bu sefer dağıtım merkezlerinin giriş ve çıkışlarını, içlerini dolaşmaya başladı. Bir süre sonra, DM2 olarak adlandırdığımız, Uludağ Organize Sanayi Bölgesi’nin ana dağıtım merkezlerinden olan binadan hırsızlık olduğunu tespit ettik. Sanayimiz, ülkemiz ve ekonomimiz oldukça büyük zarar gördü. Birkaç hırsızın buradan çalacağı ve belki sattıklarında 10-20-50-100 bin TL’lik mal ülkemize 5 saatte 5 milyon TL’lik bir zarar verdi.”