Bursa'da geçimini mısır satarak sağlayan bir gencin, tezgahının aküsü ve tezgah malzemeleri çalındı.

Bursa'nın İnegöl ilçesi Cuma Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde tek başına yaşam mücadelesi veren yüzde 75 fiziksel engelli Onur Aşa'nın (25) geçimini sağladığı mısır tezgahındaki akü ve malzemeleri hırsızlar tarafından çalındı.

Esnafların haber vermesi üzerine olay yerine gelip tezgahındaki dağınıklığı gören genç şok yaşadı.

"HAYATIMI BATIRDILAR"

Büyük üzüntü yaşayan Onur Aşa, "3-4 gündür böyle şeyler oluyor. Aküyü ve malzemeleri çalmışlar. Evde tek kalıyorum, ailem yok. Tek geçim kaynağım bu araç. Hayatımı batırdılar. Cebimde beş kuruş yok. İnanır mısın sabahtan beri ağzıma bir lokma girmedi. Polisler yapanları bulacak inşallah." dedi. Polis, hırsızlık olayını gerçekleştiren şahıs veya şahısları yakalamak için çalışma başlattı.

Bursa'da engelli gencin tezgah aküsü ve malzemeleri çalındı VİDEO