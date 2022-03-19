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    Bursa'da engelli kadının aracını çalıp parçaladılar

    Serebral Palsi hastası Burcu Yıldız'a ait akülü engelli aracı binanın girişinden çalındı. Polisin parçalanmış halde bulduğu akülü araç, anne Şükran Yıldız'a teslim edildi.
    • DHA
    • 19.03.2022 - 08:20
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    Bursa'da engelli kadının aracını çalıp parçaladılar

    Perşembe günü saat 06.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Altınova Mahallesi 2'nci Ayaz Sokak'ta, Serebral Palsi hastası kızı Burcu Yıldız (33) ile yaşayan Şükran Yıldız (53), akülü engelli aracını, oturdukları binanın girişine bıraktı.

    AKÜLÜ ARACI ALIP KAÇTILAR

    Sokak üzerine dolaşan iki şüpheli, bir süre evin etrafında dolaşıp, etrafı gözledi. Daha sonra şüphelilerden biri binanın giriş kapısını açarak, akülü aracı, yanında taşıdıkları atık toplama aracının içerisine koydu. Şüpheliler olay yerinden uzaklaşırken hırsızlık anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

    Bursa da engelli kadının aracını çalıp parçaladılar #1

    POLİS, ARACI PARÇALANMIŞ HALDE BULDU

    Akülü engelli aracının çalındığını fark eden Şükran Yıldız, durumu polis ekiplerine bildirdi. Çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarını inceleyip görgü tanıklarının ifadelerine başvuran polis ekipleri, evin yakınlarındaki bir hurdalıkta engelli aracını buldu. Aküsü üzerinden sökülen ve zarar gören araç, polis ekiplerince Şükran Yıldız'a teslim edildi.

    Bursa da engelli kadının aracını çalıp parçaladılar #2

    "ÇOCUĞUM YÜRÜYEMEZ DURUMDA"

    Akülü aracın kullanılamaz durumda olduğunu dile getiren Şükran Yıldız, "Saat 08.00 gibi biz çalındığını fark ettik. Daha sonra polisi aradım. Saat  21.00 gibi köprünün altında çocuklar oynarken bulup polise teslim ettiler ama kullanılamaz durumda. Çocuğum yürüyemez durumda, doğuştan engelli. Önceden adım atabiliyordu ama 2011 yılında kalça çıkığı ameliyatı oldu. Ondan sonrada virüs kaptığı için yatalak durumda. Çocuğumu ben engelli aracıyla sokak sokak gezdirerek oturmasını sağladım. Kağıt toplayıcıları çekçek arabasına sokmak için kesip parçalamışlar. Bunlar kandil gününde bizi ağlattılar, Allah da onları ağlatsın" dedi. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

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