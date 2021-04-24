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Bursa'da engelli kardeşini bıçaklayan ağabey, sigara içti

Bursa'da engelli kardeşini bıçaklayan ağabey, sigara içti

Bedensel engelli kardeşini önce darp edip sonra bıçakla yaralayan Fikret U. isimli ağabey, yaraladığı kardeşinin başında hiç bir şey olmamış gibi sigara yaktı.