- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Bursa'da engelli kardeşini bıçaklayan ağabey, sigara içti
Bursa'da engelli kardeşini bıçaklayan ağabey, sigara içti
- İHA
- 24.04.2021 - 09:13
- Güncelleme : 24.04.2021 - 09:43
Bursa'nın Osmangazi ilçesi Fatih Mahallesi'nde birlikte yaşayan Fikret U. (53) ile bedensel engelli kardeşi Mesut U. (42), gece saatlerinde evde gürültü meselesi yüzünden tartışmaya başladı.
Tartışmanın büyümesi üzerine Fikret U., Kardeşi Mesut U.'yu darp etmeye başladı daha sonra kolundan ve sırtından bıçakla yaraladı.
AMBULANSA TAŞINDI
Komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı Mesut U.'yu ambulansa taşıdı.
HİÇBİR ŞEY OLMAMIŞ GİBİ SİGARA YAKTI
Bu sırada evden çıkan şüpheli Fikret U., kardeşinin bulunduğu ambulansın yanına gelerek hiç bir şey olmamış gibi sigara yaktı.
Bursa'da engelli kardeşini bıçaklayan ağabey, sigara içti VİDEO
GÖZALTINA ALINDI
Bu anlar kameralara yansırken görenleri şaşırttı. Gözaltına alınan Fikret U., İfadesi alınmak üzere karakola götürüldü.