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    Bursa'da engelli kardeşini bıçaklayan ağabey, sigara içti

    Bedensel engelli kardeşini önce darp edip sonra bıçakla yaralayan Fikret U. isimli ağabey, yaraladığı kardeşinin başında hiç bir şey olmamış gibi sigara yaktı.
    • İHA
    • 24.04.2021 - 09:13
    • Güncelleme : 24.04.2021 - 09:43
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    Bursa'da engelli kardeşini bıçaklayan ağabey, sigara içti

    Bursa'nın Osmangazi ilçesi Fatih Mahallesi'nde birlikte yaşayan Fikret U. (53) ile bedensel engelli kardeşi Mesut U. (42), gece saatlerinde evde gürültü meselesi yüzünden tartışmaya başladı.

    Tartışmanın büyümesi üzerine Fikret U., Kardeşi Mesut U.'yu darp etmeye başladı daha sonra kolundan ve sırtından bıçakla yaraladı.

    AMBULANSA TAŞINDI

    Komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı Mesut U.'yu ambulansa taşıdı.

    Bursa da engelli kardeşini bıçaklayan ağabey, sigara içti #1

    HİÇBİR ŞEY OLMAMIŞ GİBİ SİGARA YAKTI

    Bu sırada evden çıkan şüpheli Fikret U., kardeşinin bulunduğu ambulansın yanına gelerek hiç bir şey olmamış gibi sigara yaktı.

    Bursa'da engelli kardeşini bıçaklayan ağabey, sigara içti VİDEO


    Bursa da engelli kardeşini bıçaklayan ağabey, sigara içti #2

    GÖZALTINA ALINDI

    Bu anlar kameralara yansırken görenleri şaşırttı. Gözaltına alınan Fikret U., İfadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

    Bursa da engelli kardeşini bıçaklayan ağabey, sigara içti #3

    Bursa da engelli kardeşini bıçaklayan ağabey, sigara içti #4

    Bursa da engelli kardeşini bıçaklayan ağabey, sigara içti #5

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