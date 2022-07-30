Bursa'da engelli olduğunu belirten dilenci, zabıta binasında ayaklandı

Bursa'da engelli olduğunu belirten dilenci, zabıta binasında ayaklandı

Sakat olduğunu belirtip dilencilik yaparken yakalanan A.Ö., tekerlekli sandalyeyle gittiği zabıta müdürlüğünde ifade vereceği odaya yürüyerek gitti. Genç kız A.Ö. ve annesi E.Ö.’ye ceza kesildi.

Bursa'da İnegöl Zabıta Müdürlüğü ekipleri denetime çıktı.

Ekiplerin yaptığı denetimlerde, tekerlekli sandalyede sakat olduğunu belirtip dilenen 21 yaşındaki A.Ö. ve yanındaki 45 yaşındaki annesi E.Ö.’yü yakalandı.

Anne ve kızı, ekipler tarafından İnegöl Zabıta Müdürlüğü'ne götürüldü.

Engelli olduğunu söyleyen kız yürüdü

Müdürlük binasına kadar tekerlekli sandalye ile giden A.Ö., ifadesinin alınacağı odaya sandalyeden kalkıp annesinin yardımıyla yürüyerek gitti.

Eskişehir'de yaşıyorlar

Üzerinde yapılan aramada para çıkmayan A.Ö., Eskişehir'de oturduklarını, dilenmek için İnegöl'e geldiklerini söyledi.

Anne ve kızı serbest

DHA'nın haberine göre; Kabahatler Kanununa Muhalefet Suçundan 277'şer lira ceza yazılan A.Ö. ve annesi E.Ö., serbest bırakıldı.