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    Bursa'da eniştesine kurşun yağdırdı

    Bursa'da eniştesiyle tartışma yaşayan Barış D., eniştesini vurarak ağır yaraladı.
    • 14.07.2022 - 01:01
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    Bursa'da eniştesine kurşun yağdırdı

    Bursa'da saat 23.00 sıralarında Yeni Mahalle Millet caddesinde, eniştesi Osman K. (42) ile cadde üzerinde alacak verecek nedeniyle tartışmaya başladı.

    Eniştesini vurdu

    Tartışma büyüyünce Barış D., belinden çıkardığı tabancayla aracında oturan eniştesine kurşun yağdırdı.

    Bursa da eniştesine kurşun yağdırdı #1

    Ağır yaralandı

    Mermilerin isabet ettiği şahıs ağır yaralandı. Barış D. Kaçarak kayıplara karıştı. Ağır yaralanan adam olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

    Bursa da eniştesine kurşun yağdırdı #2

    Polis soruşturma başlattı

    İHA'nın haberine göre, sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilen yaralı, ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
    Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

    Bursa da eniştesine kurşun yağdırdı #3


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