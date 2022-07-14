Bursa'da eniştesine kurşun yağdırdı

Bursa'da eniştesiyle tartışma yaşayan Barış D., eniştesini vurarak ağır yaraladı.

Bursa'da saat 23.00 sıralarında Yeni Mahalle Millet caddesinde, eniştesi Osman K. (42) ile cadde üzerinde alacak verecek nedeniyle tartışmaya başladı.

Eniştesini vurdu

Tartışma büyüyünce Barış D., belinden çıkardığı tabancayla aracında oturan eniştesine kurşun yağdırdı.





Ağır yaralandı

Mermilerin isabet ettiği şahıs ağır yaralandı. Barış D. Kaçarak kayıplara karıştı. Ağır yaralanan adam olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.





Polis soruşturma başlattı

İHA'nın haberine göre, sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilen yaralı, ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.



