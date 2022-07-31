Bursa'da eniştesini öldüren kayınbirader tutuklandı

Bursa'da husumetli olduğu eniştesiyle karşılaşan kayınbirader, eniştesini vurarak öldürdü. Olayın ardından gözaltına alınan 4 kişiden 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bursa'da geçtiğimiz Cuma günü saat 09.30 sıralarında, İnegöl ilçesi Mahmudiye Mahallesi Çağrı Sokak'ta meydana geldi.

Ercan K. Eşref K. Selim K. ve Mahsun K. Ablalarına şiddet uyguladığını iddia ettiği sokakta yürüyen, evli ve 2 çocuk babası enişteleri Hasan Çetin ile denk geldiler.

Eniştesine kurşun yağdırdı

4 kayınbirader ile tartışan Hasan Çetin, kaçmaya başladı. 4 kişiden Mahsun Köylü(40) elindeki tabancayla, eniştesi Hasan Çetin'e kurşun yağdırdı. Vücuduna 5 mermi isabet eden Hasan Çetin, yaralandı. Şüpheliler, park ettikleri otomobile binerek uzaklaştılar.





Enişte hayatını kaybetti

İhbar üzerine adrese sevk edilen sağlık ekibinin ilk müdahalesini yapıp İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırdığı Hasan Çetin, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Mobilya sektöründe işçi olarak çalışan Çetin'in cansız bedeni, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.





4 şahıs yakalandı

İHA'nın haberine göre, olayın ardından polis ekipleri Cinayetin şüphelileri 4 kişiyi yakaladılar. Sorgulamanın ardından 4 şahıs adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden Mahsun Köylü İfadesinde, eniştesi Hasan Çetin'in kız kardeşine karşı sürekli şiddet uyguladığını, bu nedenle olayı gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi.





3 kişi adli kontrol şartıyla serbest

Mahkemeye sevk edilen 4 şahıstan Mahsun Köylü, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 3 şahıs Adli kontrol şartıyla serbest bırakıldılar.



