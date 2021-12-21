Bursa’da erkek arkadaşına denizin ortasında evlenme teklifi etti

Erkek arkadaşına denizin ortasında hazırladığı sürprizle evlenme teklifi eden Nilay Bay, "Ben genç kızlık hayalimi gerçekleştirdim" dedi.

Bursa’da bir tekstil fabrikasında üretim planlama uzmanı olarak görev yapan 22 yaşındaki Nilay Bay, 6 ay önce tanıştığı, servis şirketinde genel müdürlük yapan ve Galatasaray taraftarı olan 25 yaşındaki Muratcan Sarı ile evlenmeye karar verdi.

Erkek arkadaşına maç sırasında evlenme teklif etmeyi planlayan Bay, birkaç taraftar grubuna mail attı, ancak geri dönüş olmayınca hayali yarım kaldı.

Daha sonra internet üzerinden bir uygulamadan organizasyon şirketleri ile görüşen Bay, erkek arkadaşına denizin ortasında tekne üzerinde evlilik teklifi etmeye karar verdi. Organizasyon şirketini arayıp günü kararlaştıran Bay, yüzükleri seçip sürpriz gününü beklemeye başladı.

“KİMİN EVLENME TEKLİFİ ETTİĞİ HİÇ ÖNEMLİ DEĞİL”

Erkek arkadaşının tekneye çıkana kadar Mudanya’ya bir aile yemeğine gideceğini zannettiğini anlatan gelin adayı Nilay Bay, şu ifadeleri kullandı:

“Tekneye binince de yemek yiyeceğimizi düşündü. Evlenme teklifinden haberi yoktu. Önünde diz çöküp yüzüğü uzattığımda çok şaşırdı ve bir o kadar da mutlu oldu. Aslında kimin evlilik teklif ettiği hiç önemli değil. Evlenmek isteyen genç kızlara tavsiyem böyle bir evlilik teklifi hayal ediyorlarsa kendileri organize edip kendileri teklif etsinler. İşi karşı tarafa bırakmasınlar. Dünyanın güçlü ve cesur kadınlara ihtiyacı var. Her genç kız hayalini kendisi gerçekleştirebilir. Başkasına ihtiyaç yok. Ben genç kızlık hayalimi gerçekleştirdim. Bunu yaparken de en büyük destekçim ailem oldu her zaman."





“DİZ ÇÖKTÜ NEYE UĞRADIĞIMI ŞAŞIRDIM”

Muratcan Sarı ise, şunları söyledi:

“Hiç böyle bir şey beklemiyordum. O an çok mutlu oldum. Nilay bana birlikte yemek yemek için teklifte bulundu. Bununla karşılaşacağımı hiç tahmin edemedim. Yemekten sonra fotoğraf çektirmek için teknenin ön tarafına geçtik. Nilay diz çöktü, neye uğradığımı şaşırdım. Benimle evlenir misin? diye sorunca evet dedim. Bence bu bizim için özel bir andı. Hayatımız boyunca unutamayacağımız bir anı olarak kalacak.”