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    Bursa'da eşi ve kız kardeşini bıçakladı

    Tartıştığı kız kardeşini kolundan, eşini de bacağından bıçakla yaralayan Oğuzhan Kahraman, polis ekiplerince tutuklanırken, emniyetteki ifadesinde, hiçbir şey hatırlamadığını söyledi.
    • DHA
    • 25.01.2022 - 14:49
    • Güncelleme : 25.01.2022 - 15:06
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    Bursa'da eşi ve kız kardeşini bıçakladı

    Bursa'nın İnegöl ilçesi Osmaniye Mahallesi Şebboy Caddesi'nde yolda karşılaştığı kız kardeşi İrem Kahraman'ı kolundan, 2 saat sonra da evine giderek eşi Mine Kahraman'ı bacağından bıçakla yaralayıp kaçan Oğuzhan Kahraman, polis ekiplerince yakalandı.

    UYUŞTURUCUNUN ETKİSİYLE BIÇAKLADIĞINI, HATIRLAMADIĞINI SÖYLEDİ

    Gözaltına alınan Oğuzhan Kahraman'ın, emniyetteki ifadesinde bıçaklama olaylarını uyuşturucunun etkisiyle yaptığını ve hiçbir şey hatırlamadığını söylediği öğrenildi.

    TUTUKLANDI

    Kahraman, ifadesinin ardından çıkartıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanırken, hastaneye kaldırılan eşi Mine Kahraman ile kız kardeşi İrem Kahraman ise tedavilerinin ardından taburcu edildi.

    Bursa'da eşi ve kız kardeşini bıçakladı VİDEO

    Bursa da eşi ve kız kardeşini bıçakladı #1

    Bursa da eşi ve kız kardeşini bıçakladı #2

    Bursa da eşi ve kız kardeşini bıçakladı #3


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