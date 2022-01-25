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Bursa'da eşi ve kız kardeşini bıçakladı

Bursa'da eşi ve kız kardeşini bıçakladı

Tartıştığı kız kardeşini kolundan, eşini de bacağından bıçakla yaralayan Oğuzhan Kahraman, polis ekiplerince tutuklanırken, emniyetteki ifadesinde, hiçbir şey hatırlamadığını söyledi.