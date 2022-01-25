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Bursa'da eşi ve kız kardeşini bıçakladı
Tartıştığı kız kardeşini kolundan, eşini de bacağından bıçakla yaralayan Oğuzhan Kahraman, polis ekiplerince tutuklanırken, emniyetteki ifadesinde, hiçbir şey hatırlamadığını söyledi.
- DHA
- 25.01.2022 - 14:49
- Güncelleme : 25.01.2022 - 15:06
Bursa'nın İnegöl ilçesi Osmaniye Mahallesi Şebboy Caddesi'nde yolda karşılaştığı kız kardeşi İrem Kahraman'ı kolundan, 2 saat sonra da evine giderek eşi Mine Kahraman'ı bacağından bıçakla yaralayıp kaçan Oğuzhan Kahraman, polis ekiplerince yakalandı.
UYUŞTURUCUNUN ETKİSİYLE BIÇAKLADIĞINI, HATIRLAMADIĞINI SÖYLEDİ
Gözaltına alınan Oğuzhan Kahraman'ın, emniyetteki ifadesinde bıçaklama olaylarını uyuşturucunun etkisiyle yaptığını ve hiçbir şey hatırlamadığını söylediği öğrenildi.
TUTUKLANDI
Kahraman, ifadesinin ardından çıkartıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanırken, hastaneye kaldırılan eşi Mine Kahraman ile kız kardeşi İrem Kahraman ise tedavilerinin ardından taburcu edildi.
Bursa'da eşi ve kız kardeşini bıçakladı VİDEO