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    Bursa'da eşini katledip intihar etmeye çalışan şahıs, tedavi sonrası tutuklandı

    Karacabey ilçesinde kavga ettiği eşini bıçakla öldürüp aynı bıçakla intihara kalkışan saldırgan, tedavisinin tamamlanmasının ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
    • DHA
    • 29.03.2022 - 15:52
    • Güncelleme : 29.03.2022 - 16:40
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    Bursa'da eşini katledip intihar etmeye çalışan şahıs, tedavi sonrası tutuklandı

    Bursa'da Yusuf Karayün (70) ile eşi Aynur Karayün (62) şidddetli geçimsizlik nedeniyle ayrı yaşamaya başlasa da bir süre sonra tekrar barıştı.

    Karacabey ilçesinde 26 Mart günü yaşanan olayda, emekli öğretmen Yusuf Karayün ile eşi Aysun Karayün tartışma yaşadı.

    EŞİNİ VAHŞİCE BIÇAKLADI

    Çiftin arasında giderek kavgaya dönüşen olayda, Yusuf Karayün, mutfaktan aldığı bıçakla eşini defalarca bıçakladı.

    Daha sonra aynı bıçakla intihara kalkışan Karayün, polisi arayıp ihbarda bulundu.

    Bursa da eşini katledip intihar etmeye çalışan şahıs, tedavi sonrası tutuklandı #1

    OLAY ANINDA CAN VERDİĞİ TESPİT EDİLDİ

    Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaptığı kontrolde, Aynur Karayün'ün hayatını kaybettiğini belirledi.

    Karacabey Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yusuf Karayün ise daha sonra Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

    TUTUKLULUĞUNA KARAR VERİLDİ

    Yoğun bakımdaki tedavisinin ardından gözaltına alınan ve emniyetteki işlemleri tamamlanan Yusuf Karayün, Karacabey Adliyesi’ne sevk edildi. Karayün, ‘kasten öldürme’ suçundan çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

    SUSMA HAKKINI KULLANDI

    Karayün’ün, emniyet ile adliyede susma hakkını kullandığı, ifade vermediği öğrenildi.

    Bursa da eşini katledip intihar etmeye çalışan şahıs, tedavi sonrası tutuklandı #2

    Bursa da eşini katledip intihar etmeye çalışan şahıs, tedavi sonrası tutuklandı #3


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