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    Bursa’da eşini öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

    Tartıştığı eşini kızını yanında defalarca bıçaklayarak öldüren koca, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Cezada herhangi bir indirim uygulanmadı.
    • 20.09.2022 - 14:12
    • Güncelleme : 20.09.2022 - 14:14
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    Bursa’da eşini öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

    Bursa’nın Osmangazi ilçesinde yaşayan 2 çocuk annesi Ebru Gürcan (34), sürekli kavga ettikleri iddiasıyla eşi Necati Gürcan (41) hakkında uzaklaştırma kararı aldırdı.

    Ancak Necati Gürcan bu karara uymadı.

    Ağustos 2021'de Ebru Gürcan’ın çocuklarıyla birlikte kaldığı Bahar Mahallesi 6'ncı Sokak'taki eve, çatıdan balkona atlayarak giren Gürcan, 16 yaşındaki kızlarının yanında eşiyle tartışmaya başladı.

    Bıçağı; kalbine, koluna ve kalçasına sapladı

    Kavgaya dönüşen olayda Gürcan, mutfaktan aldığı bıçağı Ebru Gürcan'ın önce kalbine, yere düşünce de koluna ve kalçasına sapladı.

    Ağır yaralanan Gürcan, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

    Bursa’da eşini öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası #1

    Karar duruşması

    Cinayet sonrası yakalanan Necati Gürcan ise sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

    Gürcan hakkında “tasarlayarak öldürme” suçundan dava açıldı.

    O davanın 15. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki bugünkü duruşmasında karar çıktı.

    ‘İndirim uygulanmasın’ talebi

    Duruşmaya, tutuklu sanık Necati Gürcan (41), taraf avukatları ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı vekili katıldı.

    Öldürülen Ebru Gürcan'ın yakınlarının avukatı, sanığın “tasarlayarak öldürme” suçundan cezalandırılmasını ve cezaya indirim uygulanmamasını talep etti.

    Bursa’da eşini öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası #2

    Sanığın son savunması: Pişmanım

    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı vekili de sanığın en üst hadden cezalandırılmasını istedi.

    Cumhuriyet savcısı ise önceki celsede verdiği mütalaasını tekrarladı.

    Son savunmasını yapan sanık Necati Gürcan, çok pişman olduğunu söyledi.

    Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı

    AA'nın haberine göre kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığı “eşe karşı kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum etti.

    Bursa’da eşini öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası #3


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