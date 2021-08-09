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    Bursa’da eşini öldürüp, intihar etti

    Kayınbiraderine ‘Kardeşine zarar vereceğim’ diye mesaj atan koca, eşini öldürüp, kendini doğalgaz borusuna asarak yaşamına son verdi.
    • DHA
    • 09.08.2021 - 16:43
    • Güncelleme : 09.08.2021 - 16:49
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    Bursa’da eşini öldürüp, intihar etti

    Bursa’nın Osmangazi ilçesi Emek Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Mutlu Sokak’ta ikamet eden iki çocuk babası Talat Aslan, kayınbiraderine, 'Kardeşine zarar vereceğim' diye mesaj attı.

    Mesajın ardından henüz öğrenilemeyen bir sebeple eşi Hatice Aslan’ı defalarca bıçaklayıp öldüren Talat Aslan, sonra diğer odaya geçip, kendini iple doğalgaz borusuna astı.

    Mesajı alan kayınbirader, kız kardeşi Hatice Aslan’ın komşusu da olan yakınlarını aradı.

    TALİHSİZ KADINI YERDE KANLAR İÇERİSİNDE BULDULAR

    Kontrole giden yakınları, kapı açılmayınca eve balkon camından girdi.

    Hatice Aslan’ı yerde kanlar içinde bulan yakınları evi kontrol ederken, bir başka odada da Talat Aslan’ın hareketsiz bedeniyle karşılaştı.

    İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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    YAKINLARI FENALIK GEÇİRDİ

    Sağlık ekibi olay yerinde yaptıkları incelemede, Hatice Aslan ve Talat Aslan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

    Olayı duyan yakınlarının fenalık geçirdiği Aslan çiftinin cansız bedenleri, savcı incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

    Feci olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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