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Bursa’da eşini sokak ortasında vurdu
Bursa'da alkollü eşi tarafından sokak ortasında vurulan kadın ağır yaralandı, o anlar kameraya yansıdı.
- İHA
- 29.09.2020 - 16:32
Bursa'nın Gemlik ilçesi Hisar Mahallesi'nde 60 yaşındaki alkollü Kadir Gedik, sokak ortasında karşılaştığı 55 yaşındaki eşi Tülin Gedik ile tartışmaya başladı.
3 EL ATEŞ ETTİ
Tartışma sonrası Kadir Gedik, silahla eşini göğsünden, kolu ve parmağından silahla vurup ağır yaraladı.
Bursa’da eşini sokak ortasında vurdu VİDEO
SİLAH TUTUKLULUK YAPTI
Eşini 3 yerinden vuran zanlının, peş peşe ateş ederken silahının tutukluk yapması dikkat çekti.
Olay yerinden uzaklaşmak isteyen zanlı kısa sürede yakalandı. Yaralı Tülin Gedik Gemlik Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, alkollü Kadir Gedik sorgulanmak üzere Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
Yoğun bakımdaki mağdurenin tedavisi sürerken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.