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    Bursa’da eşini sokak ortasında vurdu

    Bursa'da alkollü eşi tarafından sokak ortasında vurulan kadın ağır yaralandı, o anlar kameraya yansıdı.
    • İHA
    • 29.09.2020 - 16:32
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    Bursa’da eşini sokak ortasında vurdu

    Bursa'nın Gemlik ilçesi Hisar Mahallesi'nde 60 yaşındaki alkollü Kadir Gedik, sokak ortasında karşılaştığı 55 yaşındaki eşi Tülin Gedik ile tartışmaya başladı.

    3 EL ATEŞ ETTİ

    Tartışma sonrası Kadir Gedik, silahla eşini göğsünden, kolu ve parmağından silahla vurup ağır yaraladı.

    Bursa’da eşini sokak ortasında vurdu VİDEO

    SİLAH TUTUKLULUK YAPTI

    Eşini 3 yerinden vuran zanlının, peş peşe ateş ederken silahının tutukluk yapması dikkat çekti.

    Olay yerinden uzaklaşmak isteyen zanlı kısa sürede yakalandı. Yaralı Tülin Gedik Gemlik Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, alkollü Kadir Gedik sorgulanmak üzere Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

    Yoğun bakımdaki mağdurenin tedavisi sürerken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

    Kadir Gedik

    Bursa

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