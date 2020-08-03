Bursa'da eşinin babasıyla kardeşini öldüren şahsa hapis

Yeni doğan bebeğini kendisine göstermedikleri gerekçesiyle kayınpederi ile kayınbiraderini öldüren Engin Kocakulak’a, haksız tahrik indirimi ile toplam 36 yıl hapis cezası verildi.

Bursa'da Engin Kocakulak ile evli ve 3'ncü çocuğuna hamile olan Hediye Kocakulak, evi terk edip Yıldırım ilçesine bağlı İsabey Mahallesi'ndeki baba evine yerleşti.

Hediye Kocakulak bir süre sonra doğum yaparken, Engin Kocakulak ise 20 günlük olan bebeğini görmek için kayınpederinin evine geldi.

'BEBEĞİ GÖSTERMEDİLER' İDDİASI

Ancak bebeği kendisine gösterilmediği iddia edildi. Bunun üzerine Kocakulak ile kayınpeder Nezir Aktan (60) ve kayınbiraderi Yasin Aktan (25) arasında tartışma çıktı.

Bursa’da kayınpederi ile kayınbiraderini öldüren damat

KAYINPEDERİ İLE KAYINBİRADERİNİ ÖLDÜRDÜ

Tartışma kavgaya dönüşürken Engin Kocakulak, üzerinde taşıdığı bıçakla kayınpederi ile kayınbiraderine vurmaya başladı. Ağır yaralanan Nezir Aktan ve Yasin Aktan, kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetti.

Polis tarafından gözaltına alınan Kocakulak sevk edildiği adliyede, tutuklandı.

MÜEBBET HAPİS İSTEMİ

2 kez müebbet hapis cezası istemiyle Bursa 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nde hakkında ‘Kasten adam öldürmek’ suçundan dava açılan sanık Engin Kocakulak’ın karar duruşması görüldü.

Duruşmada, eşi ile oğlu öldürülen Safinaz Aktan, "Yemek yediğimiz sırada damadım geldi. Çocukları almak istediğini söyledi. Kendisine yarım saat sonra gelmesini söyledim. Kapıyı açmamı söyledi. Kapıyı açmayacağımı söyledim. Damadım küfretti. Bunun üzerine oğlum balkona çıktı. Ben oğlumu tutarken eşim eline tahta parçası alıp aşağı inmiş. Eşim ona tahtayı kaldırırken o da yanında getirdiği bıçağı saplamış. Ben sadece 'Şimdi git, yarım saat sonra gel çocuklarını al' dedim." dedi.

"CANIMI KURTARMAK İÇİN MÜDAHALE ETTİM"

Bandırma T. Tipi Cezaevi'nden SEGBİS aracılığıyla duruşmaya katılan sanık Engin Kocakulak son savunmasında, "Sadece çocuklarımı görmek istiyordum. Kafama sopayla vuruldu. Kayınbiraderim, kemer ve bıçakla saldırdı. Canımı kurtarmak için mücadele ettim. Kimseyi öldürme niyetim yoktu. Beraatimi ve tahliyemi istiyorum" dedi.

TAHRİK İNDİRİMİYLE 36 YIL HAPİS CEZASI ALDI

Sanık avukatı da müvekkilinin çocuğunu görmeye gittiğini, olayın meşru müdafaa şartları altında gerçekleştiğini öne sürerek, beraat kararı verilmesini istedi.

Mahkeme heyeti, sanık Engin Kocakulak'ı önce 2 kez müebbet hapis cezası verdi. Ardından da cezayı, 'haksız tahrik' indirimi uygulayarak, 2 kez 18 yıl olmak üzere toplam 36 yıl hapis cezasına çevirdi.