Bursa'da kayınvalidesini bıçaklayan şahsın ceza ehliyeti olmadığı ortaya çıktı

Kayınvalidesini 10 yerinden bıçaklamasının ardından hakkında müebbet istenen şahsa, ceza ehliyeti olmadığı gerekçesiyle 8 yıl 4 ay hapis cezası verildi.

Bursa'da ocak ayında meydana gelen olayda, iddiaya göre 8 yıllık evli Mert E. ile eşi K.E. arasında ailevi sorunlar sebebiyle tartışma çıktı.

Tartışmanın ardından annesi Fatma Muslu'nun evine giden K.E. ve Mert E. tekrar tartışmaya başladı.

KAYINVALİDESİNİ 10 YERİNDEN BIÇAKLADI

Devam eden tartışmanın üzerine Mert E., 52 yaşındaki kayınvalidesi Muslu'yu 10 yerinden bıçakladı.

Fatma Muslu hastaneye kaldırılırken Mert E. gözaltına alındı. Çıkarıldığı mahkemece Mert E., 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklandı.

YARGILANMASINA DEVAM EDİLDİ

Mert E. hakkında ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan hazırlanan iddianame Bursa 15. Ağır Ceza Mahkemesi'nde kabul edildi.

Sanık Mert E., duruşmaya cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi ile katıldı.

Fatma Muslu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı vekili ile taraf avukatları da salonda hazır bulundu.

MÜEBBET HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

Tartıştığı kayınvalidesi Fatma Muslu’yu 10 bıçak darbesiyle yaraladığı gerekçesiyle tutuklanan Mert E., müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

"CEZAEVİNDE KENDİMİ ASTIM"

Mahkemede savunma yapan Mert E., "Bıçakladığım yönündeki iddiaları kabul etmiyorum. Ben olay tarihinde müştekinin evine gitmedim. Suçlamaları, iddiaları kabul etmiyorum. Beni suçladıklarını duyduğumda çok ağrıma gitti. Cezaevinde kendimi astım ancak ip koptuğu için düştüm. Bacağım kırıldı. Ben 8 yıllık evlilik süresinde yapmam gereken her şeyi yaptım. Yapmadığım bir şey için cezaevinde yatıyorum. Niye böyle iddialarda bulunuyorlar anlamış değilim. Evine geleni gideni çok oluyordu, belki onlarla tartıştı. Ben iddia edildiği şekilde eylemde bulunmadım. Beraatimi ve tahliyemi talep ediyorum." dedi.

"YALAN SÖYLÜYOR"

Mert E.’nin kendisini bıçakladığını söyleyen Fatma Muslu, "Sanık yalan söylüyor. Olay benim daha önce anlattığım şekilde meydana gelmiştir. Benim 10 yerimde bıçak darbesi var. Parkta çocuklarla görüştü sonra eve birlikte geldiler. Şikayetim devam etmektedir. Sanığın en ağır cezayı almasını talep ediyorum." dedi.

CEZA İNDİRİMİ TALEBİ

Savcı görüşünde, sanığın 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan cezalandırılmasını ve İstanbul Adli Tıp Kurumu’ndan alınan rapora göre cezai ehliyetinin eksik olması, eyleminin teşebbüs aşamasında kalması nedeniyle cezasının indirilmesini talep etti.

CEZASI 8 YIL 4 AYA İNDİRİLDİ

Mahkeme heyeti, Mert E.’ye ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan müebbet hapis cezası verdi.

İstanbul Adli Tıp Kurumu’ndan alınan rapora göre sanığın cezai ehliyetinin eksik olması, eyleminin teşebbüs aşamasında kalması ve duruşmadaki ‘iyi hali’ göz önünde bulundurarak, cezayı 8 yıl 4 aya indirdi. Mert E., mahkeme kararıyla tahliye edildi.