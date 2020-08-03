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    Bursa'da eski eşi ve emniyet ekibine baltayla saldırdı

    Cadde ortasında eski eşine ve olaya müdahale eden 2 polis ile 1 bekçiye saldıran şahıs, ayağından vurularak etkisiz hale getirildi.
    • DHA
    • 03.08.2020 - 15:29
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    Bursa'da eski eşi ve emniyet ekibine baltayla saldırdı

    Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bağlı Altıparmak Caddesi'nde, boşandığı ve uzun süredir takip ettiği eski eşi Fulya Nilgün K.'yi, erkek arkadaşı Cesur B. ile aracın içinde gören Kemal A., elindeki balta ile saldırdı.

    GENÇ KADINI POLİSLER KURTARDI

    Aracın camlarını kırarak Cesur B.'yi darbeden Kemal A., daha sonra eski eşine doğru yöneldi. Bu sırada devriye gezen 2 polis memuru ve 1 bekçi olaya hemen müdahale ederek, 23 yaşındaki kadını Kemal A.'nın elinden kurtardı.

    Eski eşi ve emniyet ekibine baltayla saldırdı

    EMNİYET EKİBİNE DE SALDIRDI

    Kemal A. çevreye zarar verirken, emniyet görevlilerine de zorluk çıkardı. Elindeki balta ile emniyet görevlilerine ve eski eşine saldıran Kemal A., ayağından vurularak durduruldu.

    Olay yerine gelen sağlık ekiplerince Çekirge Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Kemal A.'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

    Öte yandan, baltalı saldırganın polise direndiği ve güçlükle etkisiz hale getirildiği o anlar ise  kameraya yansıdı.

    Bursa'da eski eşi ve emniyet ekibine baltayla saldırdı #1

    Bursa'da eski eşi ve emniyet ekibine baltayla saldırdı #2

    Bursa'da eski eşi ve emniyet ekibine baltayla saldırdı #3

    Bursa'da eski eşi ve emniyet ekibine baltayla saldırdı #4

    Bursa'da eski eşi ve emniyet ekibine baltayla saldırdı #5

    Bursa'da eski eşi ve emniyet ekibine baltayla saldırdı #6

    Bursa'da eski eşi ve emniyet ekibine baltayla saldırdı #7

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