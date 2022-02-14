Bursa'da eski eşini öldüren polis memuru tutuklandı

Sevgilisi olduğu iddia edilen adamla aynı araçta gördüğü eşini öldüren ve 2 kişiyi de yaralayan polis memuru, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

12 Şubat’ta Bursa’nın Nilüfer ilçesi Odunluk Mahallesi Akademi Caddesi'nde Sakarya Ortaokulu Müdiresi Yasemin Ağır'ın (45) kullandığı 26 DC 016 plakalı otomobili gören eski eşi polis memuru Bilal A. (52), Yahya A.'nın (48) da bulunduğu aracı durdurmasını istemişti.

Araçtakiler indikten sonra tabancasını çıkaran Bilal A., eski eşinin sevgilisi olduğu iddia edilen Yahya A. ile bir süre boğuştuktan sonra silahını ateşlemişti.

OKUL MÜDİRESİ KURTARILAMADI

Tabancadan çıkan kurşunlar Yahya A.'ya, bir çocuk annesi Yasemin Ağır'a ve yoldan geçen Şeyma Ü.'ye (17) isabet etmişti.

Bilal A. olay yerinde polis tarafından gözaltına alınmış, yaralanan 3 kişi ise çevredeki hastanelere kaldırılmıştı.

Yasemin Ağır, müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

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AİLESİ İLE MESLEKTAŞLARI UĞURLADI

Talihsiz kadın, ailesi ve meslektaşlarının gözyaşları eşliğinde dün son yolculuğuna uğurlandı.

Olay sırasında otomobilde bulunan ve silahtan çıkan kurşunlarla çeşitli yerlerinden ağır şekilde yaralanan Yahya A.’nın, yoğun bakımdaki tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Olayın yaşandığı sırada yoldan geçmekte olan ve kasığına isabet eden kurşun tarafından yaralanan genç kızın da sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

TUTUKLANDI

Öte yandan cinayetin ardından gözaltına alınan ve emniyette işlemleri tamamlanan Bilal A., adliyeye sevk edildi.

Bilal A., Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sevk edildiği nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklama kararı verilmesinin ardından cezaevine gönderildi.