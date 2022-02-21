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- Bursa'da eski eşini öldüren polisin saldırısına ait yeni görüntüler
Bursa'da eski eşini öldüren polisin saldırısına ait yeni görüntüler
Eski eşine kurşun yağdırdığı esnada yolun karşısındaki lise öğrencisini de kasığından yaralayan polis memurunun o anlarına ait kamera görüntüleri ortaya çıktı.
- İHA
- 21.02.2022 - 10:59
Bursa'nın Nilüfer ilçesine bağlı Akademi Caddesi üzerinde Olay, 12 Şubat günü cinnet getiren polis memuru Bilal Ağır, boşandığı eşi Yasemin Ağır’ı beylik tabancasıyla vurarak ölümüne sebep olmuştu.
Tabancadan çıkan kurşunlar, Yasemin Ağır'ın yanındaki Yahya A. ile yolun karşısında duran 17 yaşındaki Şeyma Ü.’ye de isabet etmişti.
GENÇ KIZIN VURULMA ANI KAMERADA
Yaralılar kaldırıldıkları hastanede hayat mücadelesi verirken, Şeyma Ü.’nün vurulduğu anlara ait güvenlik kamerası görüntülerine ulaşıldı.
Görüntülerde olay sırasında yaşananları izleyen Şeyma Ü.'nün kasığından yaralanarak panikle bir iş yerine sığındığı görüldü.