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    Bursa'da eski eşini öldüren polisin saldırısına ait yeni görüntüler

    Eski eşine kurşun yağdırdığı esnada yolun karşısındaki lise öğrencisini de kasığından yaralayan polis memurunun o anlarına ait kamera görüntüleri ortaya çıktı.
    • İHA
    • 21.02.2022 - 10:59
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    Bursa'da eski eşini öldüren polisin saldırısına ait yeni görüntüler

    Bursa'nın Nilüfer ilçesine bağlı Akademi Caddesi üzerinde Olay, 12 Şubat günü cinnet getiren polis memuru Bilal Ağır, boşandığı eşi Yasemin Ağır’ı beylik tabancasıyla vurarak ölümüne sebep olmuştu.

    Tabancadan çıkan kurşunlar, Yasemin Ağır'ın yanındaki Yahya A. ile yolun karşısında duran 17 yaşındaki Şeyma Ü.’ye de isabet etmişti.

    GENÇ KIZIN VURULMA ANI KAMERADA

    Yaralılar kaldırıldıkları hastanede hayat mücadelesi verirken, Şeyma Ü.’nün vurulduğu anlara ait güvenlik kamerası görüntülerine ulaşıldı.

    Görüntülerde olay sırasında yaşananları izleyen Şeyma Ü.'nün kasığından yaralanarak panikle bir iş yerine sığındığı görüldü.

    Bursa da eski eşini öldüren polisin saldırısına ait yeni görüntüler #1

    Bursa da eski eşini öldüren polisin saldırısına ait yeni görüntüler #2

    Bursa da eski eşini öldüren polisin saldırısına ait yeni görüntüler #3

    Bursa da eski eşini öldüren polisin saldırısına ait yeni görüntüler #4

    Bursa da eski eşini öldüren polisin saldırısına ait yeni görüntüler #5


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