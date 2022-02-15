Bursa’da, eski eşinin sevgilisi tarafından vurulan adam yaralandı

Bursa’da, eski eşinin sevgilisi tarafından vurulan adam yaralandı

Çocuğunun ameliyatı için gittiği hastanede eski eşinin sevgilisi olduğu iddia edilen C.B. ile tartışan F.A., ayağından silahla vuruldu. Olay sonrası kaçan C.B., kısa sürede yakalandı.

Bursa’nın Nilüfer ilçesi Mihraplı Caddesi üzerinde bulunan özel bir hastanede ameliyata girecek olan çocuğunu görmeye gelen F.A. (41), hastanede boşandığı eşinin sevgilisi olduğu iddia edilen C.B.(47) ile karşılaştı.

Daha önceden aralarında husumet olduğu öğrenilen ikili, bir süre konuştuktan sonra tartışmaya başladı.

AYAĞINDAN YARALADI, OTOMOBİLE BİNİP KAÇTI

Sözlü tartışmanın büyümesiyle C.B., yanındaki tabancayla F.A.’nın iki ayağına ateş ederek yaraladı. Yere yığan F.A., hastanenin acil servisindeki sağlık personelleri tarafından içeriye alındı.

Şüpheli C.B. ise tabancayı olay yerine bırakıp otomobiline binerek kaçtı.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİ İNCELENDİ

İhbar üzerine olay yerinde polis ekipleri sevk edildi. Çevrede güvenlik önlemi alan Nilüfer İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro ekipleri şüpheli C.B.’yi yakalamak için çalışma başlattı. Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, otomobiliyle geçiş güzergahlarını tespit etti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

C.B., kısa sürede gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.