Bursa'da eski eşinin yanındaki kişiyi rehin alan şahıs tutuklandı Bursa'da eski eşini fırında biriyle görünce kıskançlık krizine giren şahıs, eski eşinin yanındaki kişiyi silahla rehin aldı. Polis ekipleri tarafından ikna edilerek gözaltına alınan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken rehin aldığı kişi başına aldığı kabza darbesiyle yaralandı.

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İHA

Bursa'nın Osmangazi ilçesi Demirtaşpaşa Mahallesi'nde eski eşi A.E.'yi (49) Y.K. (37) ile bir fırında gören Adem Dikici (43), fırına girerek Y.K.'yi silahla rehin aldı.

Olayı gören vatandaşlar ise fırının yakınındaki polis merkezine giderek yaşanan durumu aktardı.

İkna edildi

Polis ekipleri kısa sürede olayın yaşandığı fırına gelerek ikna yolu ile şüpheliyi etkisiz hale getirdi.

Suç aleti silah ile birlikte yakalanan Adem Dikici, işlemleri yapılmak üzere karakola götürülürken rehin alınan Y.K.'nin silah kabzası ile başına darbe aldığı tespit edildi.

Yaralı Y.K. olay yerine sevk edilen ambulansla Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tutuklandı

Adem Dikici, karakoldaki ifadesinde eski eşini Y.K. ile birlikte görünce kıskançlık krizine girdiğini söyledi.

Sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklanan şüpheli cezaevine gönderildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)