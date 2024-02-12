Bursa'nın Osmangazi ilçesi Demirtaşpaşa Mahallesi'nde eski eşi A.E.'yi (49) Y.K. (37) ile bir fırında gören Adem Dikici (43), fırına girerek Y.K.'yi silahla rehin aldı.
Olayı gören vatandaşlar ise fırının yakınındaki polis merkezine giderek yaşanan durumu aktardı.
İkna edildi
Polis ekipleri kısa sürede olayın yaşandığı fırına gelerek ikna yolu ile şüpheliyi etkisiz hale getirdi.
Suç aleti silah ile birlikte yakalanan Adem Dikici, işlemleri yapılmak üzere karakola götürülürken rehin alınan Y.K.'nin silah kabzası ile başına darbe aldığı tespit edildi.
Yaralı Y.K. olay yerine sevk edilen ambulansla Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tutuklandı
Adem Dikici, karakoldaki ifadesinde eski eşini Y.K. ile birlikte görünce kıskançlık krizine girdiğini söyledi.
Sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklanan şüpheli cezaevine gönderildi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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