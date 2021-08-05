Bursa'da eski karısını başından vuran koca, tutuklandı

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde eski eşini konuşmayı kabul etmediği için tabancayla başından vuran şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Merkez Nilüfer ilçesi Ertuğrul Mahallesi’nde dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda, bir çocuk annesi 32 yaşındaki Gülfem Alay, alışveriş yaptığı marketin çıkışında, bir süre önce boşandığı eşi 45 yaşındaki İbrahim S.’nin kendisini beklediğini gördü.

TAKİP ETTİ, KONUŞMAK İSTEMEYİNCE BAŞINDAN VURDU

Alay kaçmaya çalışırken, İbrahim S. ise arkasından takip etti. Alay’ın konuşmak istemediğini söylemesi üzerine sinirlenen İbrahim S., belindeki tabancayı çıkarıp ateş etti. Mermilerin başına ve karnına isabet ettiği Alay, kanlar içerisinde yere yığıldı. Şüpheli İbrahim S. ise olay yerinden kaçtı.

HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Alay, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Alay’ın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

YAKALANAN SALDIRGAN KOCA, TUTUKLANDI

Polis ekipleri, yapılan çalışmanın ardından şüpheliyi, olay yerinin 3 sokak uzağında yakalayıp gözaltına aldı. İbrahim S., emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

















