Bursa'da eski kız arkadaşını öldürdü

Bursa'nın Nilüfer ilçesi Dumlupınar Mahallesi Cevizlik Caddesi’nde sabah kahvaltı yaptığı işletmeye bir süre sonra geri dönen Fevzi Köksal, bu sırada börek almaya gelen eski kız arkadaşı Yasemin Bulut’u tabancayla başından vurdu.

İşletme çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, Yasemin Bulut’un hayatını kaybettiği belirlendi.

ANKARA'DA YAŞADIĞI VE EVLİ OLDUĞU ÖĞRENİDLİ

Ankara’da yaşayan ve evli olan Fevzi Köksal’ın, geldiği Bursa’daki işletmede kahvaltı yapıp çıktığı, ardından da olay yeri yakınlarında kadın kuaför dükkanı işleten eski kız arkadaşı Yasemin Bulut, börek almaya gelince peşinden geri döndüğü ve burada yaşanan kısa süreli tartışmanın ardından olayı gerçekleştirdiği bildirildi.

CENAZE ANKARA’YA GÖNDERİLDİ

Bursa Adli Tıp Kurumu’ndaki otopsi işlemlerinin ardından cenaze yakınlarına teslim edilirken Yasemin Bulut’un, Samsun’da toprağa verileceği öğrenildi.

Öte yandan nakliyecilik yapan Fevzi Köksal’ın herhangi bir suç kaydının bulunmadığı belirtildi.