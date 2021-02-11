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    Bursa'da eski sevgilisi tarafından bıçaklanan kadın yaralandı

    Tekrar barışma isteğini reddeden kız arkadaşını karnından ve kolundan bıçaklayan zanlı olay yerinden kaçarken, uzaklaştırmasının olduğunu ortaya çıktı.
    • AA
    • 11.02.2021 - 07:47
    • Güncelleme : 11.02.2021 - 08:08
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    Bursa'da eski sevgilisi tarafından bıçaklanan kadın yaralandı

    Bursa’nın Osmangazi ilçesi Soğanlı Mahallesi Kara Sokak'ta oturan Aydan T. eski erkek arkadaşı Erdal K.'dan bir süre önde ayrıldı.

    Aydan T'nin yanına giderek kendisiyle tekrar barışmak istediğini söyleyen Erdal K., olumsuz yanıt alınca bıçakla şahsa saldırdı.

    KOLUNDAN VE KARNINDAN BIÇAKLADI

    Aydan T.'yi kolundan ve karnından bıçakla yaralayan Erdal K. olay yerinden kaçtı. Şahsın uzaklaştırmasının olduğu ve daha önceden de Aydan T.'nin evine taşladığı öğrenildi.

    Erdal K.'nin bulunması için çalışma başlatıldı.

    Bursa da eski sevgilisi tarafından bıçaklanan kadın yaralandı #1

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