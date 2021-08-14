Eski sevgilisi Y.C.K.’nın önünü kesen R.A., kadının boğazına bıçak dayayarak kaçırmak istedi. Durumu gören bir vatandaş, kadını kurtarmak için havaya ateş açtı. Olay, kameraya yansıdı.

Bursa’da, perşembe günü Osmangazi ilçesi Demirtaş Yolu Caddesi üzerinde kız kardeşiyle yolda yürüyen Y.C.K. isimli bir kadının yolu, eski sevgilisi R.A. tarafından kesildi.

İkili arasında yaşanan tartışmanın ardından R.A., belinden çıkardığı bıçağı genç kadının boğazına dayayarak kaçırmaya çalıştı.

HAVAYA ATEŞ AÇTI

Çığlık seslerini duyan bir kişi Y.C.K.’ya yardım etmek olay yerine geldi.

Kadını kurtarmak için silahını çıkaran şahıs, R.A.’dan genç kadını bırakmasını isteyerek havaya ateş açtı.

MAHALLE BEKÇİLERİ BÖLGEYE İNTİKAL ETTİ

Silah seslerini duyan mahalle bekçileri bölgeye intikal etti. Bekçileri gören R.A., kaçmaya çalışsa da kısa süren kovalamacanın ardından yakalandı.

Yaşanan olay anbean cep telefonu kamerasına yansıdı.

Görüntülerde R.A.’nın Y.C.K.’nın boğazına bıçak dayayarak kaçırmaya çalıştığı, kadını kurtarmak için bölgeye gelen şahsın havaya ateş açtığı ve mahalle bekçilerinin bölgeye intikal ettiği anlar yer aldı.

Bursa’da eski sevgilisinin yolunu kesti, boğazına bıçak dayadı VİDEO



ŞOKA GİRDİ

Y.C.K., yaşadığı olayın ardından şoka girdi.

Bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Y.C.K., Demirtaş Polis Merkezi’ne giderek şikayetçi oldu.

TUTUKLANDI

Gözaltına alınan R.A., sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen R.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.