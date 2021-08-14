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- Bursa’da eski sevgilisinin yolunu kesti, boğazına bıçak dayadı
Bursa’da eski sevgilisinin yolunu kesti, boğazına bıçak dayadı
- DHA
- 14.08.2021 - 13:49
- Güncelleme : 14.08.2021 - 14:33
Bursa’da, perşembe günü Osmangazi ilçesi Demirtaş Yolu Caddesi üzerinde kız kardeşiyle yolda yürüyen Y.C.K. isimli bir kadının yolu, eski sevgilisi R.A. tarafından kesildi.
İkili arasında yaşanan tartışmanın ardından R.A., belinden çıkardığı bıçağı genç kadının boğazına dayayarak kaçırmaya çalıştı.
HAVAYA ATEŞ AÇTI
Çığlık seslerini duyan bir kişi Y.C.K.’ya yardım etmek olay yerine geldi.
Kadını kurtarmak için silahını çıkaran şahıs, R.A.’dan genç kadını bırakmasını isteyerek havaya ateş açtı.
MAHALLE BEKÇİLERİ BÖLGEYE İNTİKAL ETTİ
Silah seslerini duyan mahalle bekçileri bölgeye intikal etti. Bekçileri gören R.A., kaçmaya çalışsa da kısa süren kovalamacanın ardından yakalandı.
Yaşanan olay anbean cep telefonu kamerasına yansıdı.
Görüntülerde R.A.’nın Y.C.K.’nın boğazına bıçak dayayarak kaçırmaya çalıştığı, kadını kurtarmak için bölgeye gelen şahsın havaya ateş açtığı ve mahalle bekçilerinin bölgeye intikal ettiği anlar yer aldı.
Bursa’da eski sevgilisinin yolunu kesti, boğazına bıçak dayadı VİDEO
ŞOKA GİRDİ
Y.C.K., yaşadığı olayın ardından şoka girdi.
Bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Y.C.K., Demirtaş Polis Merkezi’ne giderek şikayetçi oldu.
TUTUKLANDI
Gözaltına alınan R.A., sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen R.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.