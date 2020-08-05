Bursa'da, eski sevgilisiyle görüşen genci bıçakladı

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Eski sevgilisi ile buluştuğu gerekçesiyle bir genci bıçakla yaralayan şahıs, gözaltına alındı.

Bursa'nın Osmangazi ilçesine bağlı Güneştepe Mahallesi'nde, eski sevgilisi S.H. (19) ile görüşen M.Y. (23) ile bir evin önünde karşılaşan 22 yaşındaki İ.K. arasında tartışma çıktı.

İ.K.'nin M.Y.'ye, "Neden eski sevgilimle buluşuyorsun?" demesi üzerine, iki gencin arasındaki tartışma bir süre sonra kavgaya dönüştü.

BIÇAKLAYIP, KAYIPLARA KARIŞTI

İ.K., yanındaki bıçakla M.Y.'yi karnından yaralayarak, olay yerinden kaçtı.

Olayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. M.Y., sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

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YAKALANDI

Kaçan İ.K. ise bir süre sonra polis ekiplerince suç aleti bıçakla birlikte yakalanarak, gözaltına alındı.

Olay ile ilgili soruşturma devam ediyor.