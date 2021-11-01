Bursa'da eski sevgiliye dayağa 12 yıl hapis istemi

Tartıştığı eski kız arkadaşı Burcu Can Eşmen’i zorla bindirdiği otomobilde döven tutuklu Emre Özer hakkında 5 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Bursa'da yaşayan Burcu Can Eşmen, arkadaşı ile eğlenmeye gittiği bir mekanda eski sevgilisi Emre Özer tarafından zorla araca bindirilerek darbedilmişti.

Otomobilin kapısını açıp inmeye çalışan Burcu Can Eşmen'in yardımına çevredekiler yetişmişti.

Emre Özer ile aracın sahibi olan arkadaşı kayıplara karışmış, Eşmen hastaneye kaldırılmıştı.

2 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Genç kadının avukatı Cansu Zeytinoğlu'nun şikayeti üzerine Emre Özer ile Ozan B. polis tarafından gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, nöbetçi 5’inci Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarıldı.

"MEKANDAN BERABER ÇIKTIK, SARHOŞTU"

Şüphelilerden Emre Özer ifadesinde, "Burcu benim 2,5 yıllık arkadaşımdır. Ayrıldıktan sonra hakkında uzaklaştırma kararı aldırdı. Daha sonra tekrar görüşmelere başladık. Benden maddi taleplerde bulunmaya başladı. Kendisiyle olay akşamı yemek yedik ve eğlence merkezine gittik. Kendisi çok alkollü idi. Eğlence merkezinden çıkarken yalpalamaya başladı. Ben de tuttuğum sırada ikimiz birden düştük. Kucaklayıp arabaya götürdüm.

"SİNİR KRİZİ GEÇİRİP KAPILARI AÇMAYA ÇALIŞTI"

Yolda giderken sinir krizi geçirdi. Kapıları açmaya çalışı. Yolda arabadan inip bağırmaya başlayınca, hakkımda uzaklaştırma kararı bulunduğundan tedirgin oldum. Ozan arkadaşım olur. Alkollü olduğum için arabamı kullanmasını istedim. O da kabul etti. Herhangi bir tehdit ve kendisini alıkoymam yoktur. Burcu'nun evi Balat'ta, benim evim Beşevler’dedir. Ozan'a nereye gideceği konusunda bir şey demedim." dedi.

Ozan B. ise "Ben yoğun günlerde vale olarak çalışmaktayım. Emre Beyi tanıyorum. Kız arkadaşını da daha önceden gördüğüm için tanırım. O gece alkollü olduğundan benim arabayı kullanmamı istedi. Evinin Beşevler’de olduğunu bildiğim için oraya doğru yola çıktım. Dönüş sırasında Balat'a doğru gidelim deyince ben de lambalarda kırmızı ışıkta dönüş sırasında bağrış oldu ve bayan arabadan indi.” diye konuştu.

ESKİ SEVGİLİ TUTUKLANDI

Mahkeme, şüphelilerden Emre Özer’in tutuklanması, Ozan B.’nin ise adli kontrol koşuluyla serbest bırakılmasına karar verdi.

12 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Cumhuriyet savcısı, olayla ilgili soruşturmayı tamamladı. Soruşturma sonunda, Emre Özer ile Ozan B. hakkında, ‘Hakaret’, ‘Cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak’ suçlarından, 5 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası istemiyle Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açtı. Emre Özer ile Ozan B.'nin yargılanmalarına önümüzdeki günlerde başlanacak.



Emre Özer ile Ozan B.'nin yargılanmalarına önümüzdeki günlerde başlanacak.

Bursa'da eski sevgiliye dayağa 12 yıl hapis istemi









