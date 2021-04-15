Bursa’da esnaf ile elemanına sokak ortasında dayak

Bir esnaf ve elemanı, sokakta kimliği belirsiz kişiler tarafından hırsız zannedilerek feci şekilde darbedildi.

Bursa Yavuzselim Mahallesi’nde konfeksiyon atölyesi bulunan F.H. (36) ve çalışanı A.F. (31), iş çıkışı sokakta yürüdükleri esnada kimliği meçhul 3 kişi tarafından durduruldu.

İddiaya göre "Siz hırsız mısınız, burada neden geziyorsunuz?" diyen 3 kişi, F.H. ile A.F.’yi darbetmeye başladı.

Yaklaşık 10 dakika boyunca F.H. ile A.F.’yi feci şekilde darbeden şüpheliler, kaçarak kayıplara karıştı.

ACILAR İÇERİSİNDE KIVRANDI

Vatandaşların ihbarı üzerin olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, acılar içerisinde yerde kıvranan F.H. ile A.F.’yi Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

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“8 YILDIR BURADA ESNAFIM”

Yerde acılar içinde yatan F.H., ''Benim çoluk çocuğum var. 8 yıldır burada esnafım. Hırsızsınız diye bize saldırdılar.'' diye konuştu.

Polis ekipleri, şüphelileri tespit etmek için soruşturma başlattı.