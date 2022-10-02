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    Bursa’da et deposunda korkutan yangın

    Bursa’da et deposunda yangın çıktı. Alevler şehrin her tarafından gözükürken itfaiye ekiplerinin de söndürme çalışmaları devam ediyor.
    • 02.10.2022 - 05:43
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    Bursa’da et deposunda korkutan yangın

    Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesi Vatan Mahallesi’nde et deposunda henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı.

    Alevleri gören vatandaşlar durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

    Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti.

    Bir araç ise yanarak kullanılmaz hale geldi

    İtfaiye ekiplerinin şehrin her tarafından gözüken alevlere müdahalesi devam ederken yangın nedeniyle bir araç ise yanarak kullanılmaz hale geldi.

    Meraklı kalabalık ise yataklarından kalkıp yangını izlemek için sıraya geçti.

    Yangın havadan görüntülendi

    Yangının büyüklüğü ise dron ile havadan görüntülendi.

    Bursa’da et deposunda korkutan yangın #1

    Bursa’da et deposunda korkutan yangın #2

    Bursa’da et deposunda korkutan yangın #3

    Bursa’da et deposunda korkutan yangın #4

    Bursa’da et deposunda korkutan yangın #5

    Bursa’da et deposunda korkutan yangın #6

    Bursa’da et deposunda korkutan yangın #7

    Bursa’da et deposunda korkutan yangın #8

    Bursa’da et deposunda korkutan yangın #9

    Bursa’da et deposunda korkutan yangın #10

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