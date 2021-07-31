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    Bursa’da etek altından fotoğraf çekerken yakalandı

    Yoldan geçen kızların etek altı görüntülerini çekerken yakalanan M.E., vatandaşlar tarafından darbedildi. O anlar kameraya yansıdı.
    • DHA
    • 31.07.2021 - 14:42
    • Güncelleme : 31.07.2021 - 14:53
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    Bursa’da etek altından fotoğraf çekerken yakalandı

    Bursa’nın Osmangazi ilçesine bağlı Atıcılar Mahallesi Dik Sokak’ta, mahalle esnafı yoldan geçen genç kızların etek altından fotoğraflarını çeken 20 yaşındaki M.E.'yi fark etti.

    Mahalle esnafı M.E.’nin yanına gidip neden fotoğraf çektiğini sordu.

    EKİPLER SEVK EDİLDİ

    Bir açıklama alamayan çevredeki vatandaşlar M.E.’yi darbetmeye başladı.

    O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi.

    Bölgeye ihbar üzerine polis ekipleri sevk edildi.

    Bursa’da etek altından fotoğraf çekerken yakalandı VİDEO

    GÖZALTINA ALINDI

    Linç edilmek üzere olan M.E. polis ekiplerinin müdahalesi ile vatandaşların elinden alındı.

    Gözaltına alınan M.E., ifadesi alınmak üzere Küçükbalıklı Polis Merkez Amirliği'ne götürüldü.

    M.E., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

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