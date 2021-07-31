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Bursa’da etek altından fotoğraf çekerken yakalandı

Bursa’da etek altından fotoğraf çekerken yakalandı

Yoldan geçen kızların etek altı görüntülerini çekerken yakalanan M.E., vatandaşlar tarafından darbedildi. O anlar kameraya yansıdı.