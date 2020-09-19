Bursa'da ev sahibi ile göz göze gelen hırsız 2’nci kattan atladı

Ev sahibi ile bahçede karşılaşan hırsız, duvardan atlayarak kaçtı. O anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Bursa’nın Yunuseli Mahallesi’nde yaşayan kişi, gece saatlerinde 3 katlı evinin ışığının yandığını gördü, hemen koşarak içeriye girdi.

Ev sahibinin geldiğini gören hırsız, ikinci katta bulunan mutfak camından atlayarak kaçmak isterken bahçede duran ev sahibinin önüne düştü.

Hırsız ile göz göze gelen ev sahibi, yerden aldığı kürekle onu kovalamaya başladı.

O ANLAR KAMERADA

Hırsız evin duvarına tırmanarak, otların bürüdüğü araziye atlayıp kaçmaya başladı. O anlar ise güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

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“TAZI GİBİ KOŞARAK KAÇTI”

Yaşadığı o anları anlatan ev sahibi Suat Uğur, “Dışarıdaydım. Gece eve geldim. Baktım, içeride ışıklar açık. Hırsız girdiğini anladım. Hemen bahçeye girdim. O sırada bir atlama sesi duydum. Bahçeye indim, mutfak camından atlayan hırsız önüme düştü. Göz göze geldik. Hemen yerden küreği aldım. Kaçmaya başladı. Bahçe duvarına tırmandı, ben de arkasından küreği fırlattım. Ama kaçtı. Evin kenarında bulunan tarlaya atladı. Biz bile oraya otlardan giremiyoruz. Tazı gibi koşarak kaçtı.” dedi.

POLİS HIRSIZIN PEŞİNDE

İhbar üzerine eve gelen Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri güvenlik kameralarını incelerken, ekipler evin her yerinden parmak izi aldı.

Kimliği henüz belirlenemeyen hırsızı yakalamak için polis geniş çaplı araştırma başlattı.