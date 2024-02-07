Bursa'da evden 1 kamyon çöp çıktı: Ekiplere 'her şeyimi alıyorsunuz' diyerek tepki gösterdi Osmangazi ilçesinde kötü koku ihbarı sonrası 2 katlı evden 1 kamyon dolusu çöp çıkartıldı. Bu sırada Merda Aydınoğlu, "Her şeyimi alıyorsunuz, eşyalarımı kamyondan çıkarın" diyerek ekiplere tepki gösterip, kamyonun peşinden gitti.

DHA

Bursa'da Osmangazi ilçesi Tayakadın Mahallesi'nde hasta eşi Muharrem ve kızı Sevda ile yaşayan 60 yaşındaki Merda Aydınoğlu'na ait 2 katlı evden kötü kokular geldiğini fark eden komşuları, durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine eve giden polis ekipleri, evde çok sayıda kedi ve kilolarca çöp olduğunu gördü.

Polisin durumu bildirmesi üzerine eve Bursa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ile Osmangazi Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri yönlendirildi.

Etler çürümüş

Evde incelemede bulunan ekipler, çöp poşetlerinde istiflenmiş halde çok sayıda kumaş, tencere ve konserve yemek bulunduğunu belirledi.

Aydınoğlu'nun evinde ve sokakta bakımını yaptığı kediler için kaynattığı kemik suyu ve etlerin çürümesi nedeniyle de yoğun bir koku oluştuğu, çöplerin ortasında da yer sofrası kurulduğu görüldü.

İzinlerin ardından temizlik yapan ekipler, evden 1 kamyon çöp çıkardı.

"Ne varsa atıyorsunuz"

Bu sırada ekipleri engellemek isteyen Merda Aydınoğlu, "Benim kızımın çeyizlerini, tencereleri götürüyorsunuz. Olmaz böyle. Ne varsa atıyorsunuz, istemiyorum. Evimde eşya bırakmadınız, zorla benim evime giremezsiniz. Kendi eskilerimi giyerim, başkalarının kıyafetlerini ne yapayım. Her şeyimi alıyorsunuz, eşyalarımı kamyondan çıkarın" diyerek tepki gösterdi.

Aydınoğlu, daha sonra kamyonun peşinden gitti.

Çöplerin boşaltılmasının ardından ev, ilaçlanarak temizlendi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)