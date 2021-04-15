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Bursa’da evden 200 bin liralık dolar ve altın çaldılar

Bursa’da evden 200 bin liralık dolar ve altın çaldılar

Yıldırım ilçesinde bir eve giren şahıslar, 200 bin liralık dolar ve altın çaldı. Şahıslar otomobil satmak isterken müşteri kılığına giren polis tarafından yakalandı.