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- Bursa’da evden 200 bin liralık dolar ve altın çaldılar
Bursa’da evden 200 bin liralık dolar ve altın çaldılar
- İHA
- 15.04.2021 - 17:16
Bursa’da Yıldırım ilçesi Yunus Emre Mahallesi Karpuzcu Sokak'ta kredi kartı ile kapıyı açarak içeri giren 3 kişi, 200 bin lira değerinde dolar ve altın çaldı.
31 Mart günü yaşanan olayda, 12 yıldır aynı adreste ikamet eden Suriye uyruklu Ahmed Hasan, eve geldiğinde soyulduğunu fark etti.
Hasan, durumu polis ekiplerine bildirdi. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Bürosu ekipleri, bölgedeki 55 güvenlik kamerasını mercek altına aldı.
OTOMOBİLİ SATIŞA ÇIKARDI
Görüntülerden, şüphelilerin kaçtıkları otomobilin plakası belirlendi.
Tespit edilen otomobilin satışa çıkarıldığının öğrenilmesi üzerine operasyon için düğmeye basıldı.
POLİS MÜŞTERİ KILIĞINA GİRDİ
Müşteri kılığına giren polis, otomobil sahibi B.T. ile iletişime geçerek pazarlık için buluştu. B.T. buluşma anında yakalanarak gözaltına alındı.
Hırsızlık olayını itiraf eden B.T., E.B., G.A. ve U.B. ile gerçekleştirdiklerini söyledi.
160 BİNLARAYI ŞARTLI İADE ETTİLER
Şüphelilerin avukatı Ahmed Hasan ile irtibata geçti.
Şikayetini çekmesi şartı işe 160 bin lirayı Hasan’a iade etti.
SERBEST BIRAKILDI
Adliyeye sevk edilen G.A. isimli şahıs, ev hapsine çarptırıldı. B.T. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.