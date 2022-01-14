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    Bursa’da, evden 3 kamyon çöp çıkarıldı

    Belediye ekipleri, çevreye kötü koku yaydığı tespit edilen evden, 3 kamyon çöp çıkardı. Yapılan çalışmalar sonucunda ev, ilaçlanarak dezenfekte edildi.
    • İHA
    • 14.01.2022 - 16:25
    • Güncelleme : 14.01.2022 - 17:09
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    Bursa’da, evden 3 kamyon çöp çıkarıldı

    Bursa’nın Osmangazi ilçesine bağlı Selamet Mahallesi 14. Güzel Sokak’ta bulunan bir evden çevreye yayılan kokular, mahalle sakinlerini rahatsız etti.

    Durum, mahalle sakinleri tarafından Osmangazi Belediyesi’ne bildirildi. Osmangazi Belediyesi Temizlik İşleri ve Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine belirtilen adrese gitti.

    Metin Kurt isimli vatandaşa ait olan eve giren ekipler, evin her odasının da çöplerle dolu olduğunu gördü.

    EV DEZENFEKTE EDİLDİ

    Evin temizlenmesi için çalışma başlatıldı. Uzun uğraşlar sonucu evden 3 kamyon dolusu çöp çıkarıldı. Belediye ekipleri tarafından tamamen boşaltılan ev, ilaçlanarak dezenfekte edildi.

    Bursa’da, evden 3 kamyon çöp çıkarıldı VİDEO

    Bursa’da, evden 3 kamyon çöp çıkarıldı #1

    “SOKAKTAN GEÇEMEZ OLDUK”

    Mahalle sakinleri kötü kokuların tüm sokağa yayıldığını belirterek, “Ev sahibi, yıllardır her gün eve çöp topluyor. Sokaklarda, pazarlarda ne bulduysa eve getiriyor. Koku iyice artınca sokaktan geçemez olduk. Belediye ekiplerinden Allah razı olsun. Evi tamamen temizleyip, ilaçladılar.” diye konuştu.

    Bursa’da, evden 3 kamyon çöp çıkarıldı #2Bursa’da, evden 3 kamyon çöp çıkarıldı #3

    Bursa’da, evden 3 kamyon çöp çıkarıldı #4


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