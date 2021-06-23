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- Bursa'da evden çıkar çıkmaz öldürüldü
Bursa'da evden çıkar çıkmaz öldürüldü
Tüfekle sokak ortasında öldürülen kişinin katil zanlısı olarak bir şüpheli gözaltına alınırken, cinayetle ilgili soruşturma sürdürülüyor.
- İHA
- 23.06.2021 - 09:08
Bursa’nın Gemlik ilçesi Kumla Kanal boyu mevkisi üzerinde sabah saatlerinde evinden çıkan Nizamettin Güngörmüş (55), tüfekle vurularak ağır yaralandı.
Güngörmüş olay yerinde hayatını kaybederken, polis ekipleri olay yerine yakın bölgede, bir şüpheliyi gözaltına aldı.
YOLUNU GÖZLEYİP, ÖLDÜRDÜ
Ölen adamın komşusu olduğu öğrenilen Tuna T. isimli zanlının daha önce de defalarca havaya ateş açtığı ve yaşlı adamın sabah erken saatlerde yolunu bekleyerek ateş ettiği öğrenildi.
Cinayetle alakalı soruşturma sürdürülüyor.