Haberler

3. Sayfa Haberleri

Bursa'da evden çıkar çıkmaz öldürüldü

Bursa'da evden çıkar çıkmaz öldürüldü

Tüfekle sokak ortasında öldürülen kişinin katil zanlısı olarak bir şüpheli gözaltına alınırken, cinayetle ilgili soruşturma sürdürülüyor.