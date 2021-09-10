Bursa'da eve giren hırsızlar bebek kamerasına yakalandı

Mudanya halkını bezdiren hırsızlar, bu kez girdikleri evi silahları ile birlikte dakikalar içinde soydular.

Bursa'nın Mudanya ilçesinde M.E.'ye ait apartman dairesine, aile sakinlerinin evde olmadığı sırada hırsız girdi.

Kimliği belirsiz şapkalı ve maskeli 3 hırsız, yatak odasına girip uzun süre ziynet eşyası aradı.

Odayı talan eden hırsızlar aileye ait değerli eşyaları tek tek toplayıp ceplerine doldurdu.

BEBEK KAMERASINA YAKALANDILAR

O anlar ailenin 50 gün önce dünyaya gelen bebekleri için koyduğu kamera tarafından görüntülendi.

Hırsızlardan birinin belinde bulunan tabanca da kamera tarafından görüntülendi.





DAKİKALAR İÇERİSİNDE EVİ SOYDULAR

Mudanya halkını bezdiren hırsızlar dakikalar içerisinde evi soyup soğana çevirdikten sonra rahat tavırla dışarıya çıkıp evi terk etti.

Evlerine geldiklerinde gördükleri manzara karşısında şok olan aile; polisi arayarak ihbarda bulundu.





"BEBEĞİMİZİN BİLEKLİĞİNİ BİLE ÇALMIŞLAR"

5 aydır işsiz olduğunu ve evin hırsızlık sigortasının olmadığını belirten M.E. "50 günlük bebeğimizin bilekliğini bile almışlar. Beşiği yatak odamızda, bebek için odaya kamera koymuştuk. Hırsızların hepsi kameraya yakalanmış. Suçluların bir an önce yakalanıp hapis cezasına çarptırılmalarını istiyoruz" diye konuştu.



