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    Bursa'da evi yanan şahıs gözyaşlarına boğuldu

    Bursa'da bir apartmanın dördüncü katında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Çıkan yangında evi küle dönen Yasin Şenol ise gözyaşlarına boğuldu. Şenol'u apartman sakinleri teselli etti.
    • 15.05.2022 - 08:58
    • Güncelleme : 15.05.2022 - 09:48
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    Bursa'da evi yanan şahıs gözyaşlarına boğuldu

    Bursa'nın İnegöl ilçesinde dört katlı bir apartmanın dördüncü katında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.

    Saat 00.00 sıralarında Kemalpaşa Mahallesi Hicran sokakta bulunan 4 katlı apartmanın 4. katında çıkan yangında, ev kullanılamaz hale geldi .

    Yangının kısa süre içerisinde büyümesinin ardından alevleri fark edenler, itfaiye ekiplerine haber verdi.

    Yangını gözyaşlarıyla izledi

    İHA'nın haberine göre; yangını duyup gene ev sahibi Yasin Şenol, gözyaşlarına boğuldu. Şenol'u, apartman sakinleri teskin etti.

    Yangın yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler alevlere müdahale ederek yarım saatte söndürdü.

    Yangın sonucu ev kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

    Bursa'da evi yanan şahıs gözyaşlarına boğuldu ViDEO

    Bursa da evi yanan şahıs gözyaşlarına boğuldu #1

    Bursa da evi yanan şahıs gözyaşlarına boğuldu #2

    Bursa da evi yanan şahıs gözyaşlarına boğuldu #3

    Bursa da evi yanan şahıs gözyaşlarına boğuldu #4

    Bursa da evi yanan şahıs gözyaşlarına boğuldu #5

    Bursa da evi yanan şahıs gözyaşlarına boğuldu #6

    Bursa da evi yanan şahıs gözyaşlarına boğuldu #7

    Bursa da evi yanan şahıs gözyaşlarına boğuldu #8


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