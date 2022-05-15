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Bursa'da evi yanan şahıs gözyaşlarına boğuldu

Bursa'da evi yanan şahıs gözyaşlarına boğuldu

Bursa'da bir apartmanın dördüncü katında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Çıkan yangında evi küle dönen Yasin Şenol ise gözyaşlarına boğuldu. Şenol'u apartman sakinleri teselli etti.