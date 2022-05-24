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Bursa'da evini yıkmaya gelen belediyeye direndi

Bursa'da evini yıkmaya gelen belediyeye direndi

Bir vatandaşın ruhsatsız evi, belediye ekiplerince yıkıldı. Yıkıma başlamadan önce ise ev sahibinin, otomobilini kapısının önüne park ederek direndiği öğrenildi.