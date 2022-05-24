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    Bursa'da evini yıkmaya gelen belediyeye direndi

    Bir vatandaşın ruhsatsız evi, belediye ekiplerince yıkıldı. Yıkıma başlamadan önce ise ev sahibinin, otomobilini kapısının önüne park ederek direndiği öğrenildi.
    • 24.05.2022 - 16:00
    • Güncelleme : 24.05.2022 - 16:30
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    Bursa'da evini yıkmaya gelen belediyeye direndi

    Bursa'da Osmangazi Belediyesi, ruhsatsız ve kaçak yapılaşmaya yönelik mücadelesini kararlılıkla sürdürüyor.

    Geçit Mahallesi’nde ruhsatsız olduğu belirlenip hakkında yıkım kararı alınan evin yıkımı için Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri, sabahın erken saatlerinde adrese gitti.

    Arabasını evinin önüne park etti

    Belediye ekiplerini gören ev sahibi, yıkıma engel olmak için arabasını evin önüne park etti. Polislerin uyarılarına rağmen ev sahibi arabayı çekmekte direnince, bölgeye çekici çağrıldı.

    Çekici tarafından otomobilin evin önünden kaldırılmasının ardından belediye ekipleri yıkıma devam etti.

    Ruhsatsız evin yıkımı gerçekleşti

    İş makinesi ile gerçekleştirilen yıkımda ruhsatsız ev kullanılamaz hale getirildi.

    Belediye yetkilileri, vatandaşları ruhsatsız ve kaçak yapılaşmaya yönelmemeleri konusunda uyarırken, kaçağa asla izin vermeyeceklerini belirtti.

    Bursa da evini yıkmaya gelen belediyeye direndi #1

    Bursa da evini yıkmaya gelen belediyeye direndi #2

    Bursa da evini yıkmaya gelen belediyeye direndi #3


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