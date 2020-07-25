Bursa'da evlatlığının kayınpederini öldürdü: Yakalandı

Evlatlık kızının beraber yaşayıp, bir çocuk dünyaya getirdiği genci ve babasını vuran adam, polisin aramaları sonucunda yakalanarak adliyeye sevk edildi.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde Murat K. isimli şahsın C.K. isimli evlatlık kızı, 26 yaşındaki Savaş G. ile ilişkiye girdi.

İlişkiden bir çocukları olan C.K. ve Savaş G.'nin birlikteliliğini onaylamayan Murat K., çiftin evliliğine izin vermedi.

KONUŞMAK İÇİN GİTTİLER

Bir süredir 2 aile arasında anlaşmazlık yaşanırken, C.K., Savaş G. ve 45 yaşındaki babası Ecevit G., konuşmak için Murat K.’nin evine gitti.

BABA VE OĞLUNU VURDU

Bir süre konuşan iki aile, daha sonra tartışmaya başladı. Münakaşa kavgaya dönüşünce, Murat K. yanında bulunan tabancayla Ecevit G.’yi başından, Savaş G.’yi de vücudunun çeşitli yerlerinden vurarak kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan Ecevit G. kurtarılamadı. Yaralı oğlu ise tedavi altına alındı.

"PİŞMANIM, BÖYLE OLMASINI İSTEMEZDİM"

Evlatlık kızının birlikte yaşadığı Savaş G.’yi ve babası Ecevit G.’yi tabancayla vurduktan sonra olay yerinden kaçan Murat K., Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince saklandığı evde yakalanarak gözaltına alındı. Murat K, adliyeye sevk edilirken, gazetecilere, "Pişmanım. Böyle olmasını istemezdim" dedi.

2 SENE ÖNCE EVLENMELERİNE KARŞI ÇIKMIŞ

Murat K, emniyetteki ifadesinde, evlatlık kızının Savaş G. ile birlikte yaşamalarına en baştan beri karşı çıktığını söyleyerek, "Kızım, 2 yıl önce Savaş ile evlenmek istediğini söyledi. Ben de evlenmelerine karşı çıktım. Kızım beni dinlemedi ve gidip evlendi. 2 sene kimseye karışmadım, ama 2 senenin ardından kapıma gelip konuşmak istediler. Aramızda zaten bu mesele yüzünden husumet vardı. Konuşmaya geldikleri sırada aramızda küfürleşme oldu. Tartışmaya başladık. Tartışma sırasında sinirlerime hakim olamadım ve ateş ettim, pişmanım" dedi.





















