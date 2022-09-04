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    Bursa'da evlere dadanan hırsızlık çetesi çökertildi

    Bursa'da kapı kilitlerini kırarak hırsızlık yapan 3’ü kadın 6 şüpheli, 85 adresten alınan güvenlik kameraları incelenmesi ve PTS'den 35 bin araç taranması sonucu yakalandı.
    • Haber Merkezi
    • 04.09.2022 - 10:40
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    Bursa'da evlere dadanan hırsızlık çetesi çökertildi

    Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, Nilüfer ve Gemlik ilçelerinde 3 adreste evlerin kapı kilit göbeklerini kırarak yapılan hırsızlıklarla ilgili çalışma başlattı.

    Ekipler, İstanbul'dan geldikleri belirlenen şüphelilerin İstanbul'da 7, Yalova'da da 1 evden aynı şekilde hırsızlık yaptıklarını tespit etti.

    Hırsızlıkların, 3 erkek 3 kadın tarafından gerçekleştirildiğini belirleyen polisler, şüphelilerin hırsızlık sırasında şık giyinip, çevreye sevgili ve yeni evli izlenimi vererek apartmanlara girdiğini tespit etti.

    Sahte plaka kullandıkları belirlendi

    Şüphelilerin geldikleri aracın plakasını ise internet üzerinde satışa konulan araçların plakalarının sahtesini yaptırarak taktıkları ortaya çıktı.

    Bursa da evlere dadanan hırsızlık çetesi çökertildi #1

    35 bin araç tarandı

    DHA'nın haberine göre; 85 adresten alınan güvenlik kamerasında araçların renk ve modellerini belirleyen ekipler, Plaka Takip Sistemi'ni de kullanarak 35 bin aracı tarayarak şüphelilerin bulundukları İstanbul’daki adreslerine özel harekat timleri destekli operasyon düzenledi.

    Eş zamanlı operasyonda M.E., E.O., Y.B. ile kadın şüpheliler O.Ü., F.E. ve D.D. gözaltına alınarak Bursa'ya getirildi.

     

    Bursa da evlere dadanan hırsızlık çetesi çökertildi #2

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