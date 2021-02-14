Bursa'da evli çiftin Sevgililer Günü kavgası kanlı bitti

Bursa’da 14 Şubat Sevgililer Günü’nde karı koca arasında, hediye alma yüzünden çıktığı iddia edilen kavgada ikisi de bıçakla yaralandı.

Bursa'da merkez Osmangazi ilçesi Emek Adnan Menderes Mahallesi’nde Samet Ş. (32) ile karısı Kübra Ş. (29) arasında 14 Şubat Sevgililer Günü'nde hediye alma meselesi yüzünden tartışma çıktı.

İKİSİ DE YARALANDI

Tartışmanın büyümesiyle Samet Ş., mutfaktan aldığı bıçakla kendisine zarar vermeye başladı.

Durumu fark eden Kübra Ş., eşinin elinden bıçağı almaya çalışırken kollarından yaralandı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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KARI KOCA HASTANEYE KALDIRILDI

Karnının 4 farklı yerinden kendisini bıçaklayan ağır yaralı Samet Ş. ile kollarından yaralı olan Kübra Ş., 112 ekipleri tarafından Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polis ekipleri yaşanan olayla ilgili inceleme başlattı.