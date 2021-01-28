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    Bursa'da evsiz kadın, donmaktan kurtarıldı

    Devriye gezen bekçi polis ekiplerinin fark ettiği, eksi 1 derece soğukta sokakta yatan evsiz kadın, donmaktan kurtarıldı. Karakola götürülen evsiz kadına, çay ve simit ikram edildi.
    • İHA
    • 28.01.2021 - 09:27
    • Güncelleme : 28.01.2021 - 10:03
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    Bursa'da evsiz kadın, donmaktan kurtarıldı

    Bursa'nın Osmangazi ilçesi Setbaşı Caddesi'nde polis ve bekçi ekipleri, gece saatlerinde devriye gezdi.

    Ekipler, yoğun kar yağışı ve eksi 1 dereceye düşen hava sıcaklığına rağmen sokakta yatan ve evsiz olduğu öğrenilen 31 yaşındaki Ayşegül Yılmazkaya'yı fark etti.

    Yardımsever ekipler, Yılmazkaya'nın yanına giderek karakola gitmeyi ve ısınmasını teklif etti.

    KARAKOLA GİTMEYE İKNA EDİLDİ

    Bir süre ekiplerin bu hareketini geri çeviren Yılmazkaya, daha sonra ikna olarak ekip aracına bindirildi.

    Çarşı karakoluna götüren Yılmazkaya'ya, burada çay ve simit ikram edildi. Ayrıca bir battaniye de verilerek ısınması sağlandı.

    Bursa'da evsiz kadın, donmaktan kurtarıldı VİDEO


    Bursa da evsiz kadın, donmaktan kurtarıldı #1

    RESİM ÇİZMEYİ SEVDİĞİ ÖĞRENİLDİ

    Yılmazkaya, kendisine çay ikram eden polis memurunun resmini çizip, teşekkür etti
    Evsiz ve yalnız olduğu öğrenilen Yılmazkaya'nın resim çizmeyi çok sevdiğini öğrenen ekipler, kendisine bir kalem ve kağıt verdi.

    Bursa da evsiz kadın, donmaktan kurtarıldı #2

    KADIN SIĞINMA EVİNE YERLEŞTİRİLECEK

    Genç kız, kendisine çay ikram eden kadın polis memurunun resmini çizerek, teşekkür etti. Polis ve bekçi ekiplerinin bu hareketi büyük takdir toplarken, Ayşegül Yılmazkaya'nın kadın sığınma evine götürüleceği belirtildi.

    Bursa da evsiz kadın, donmaktan kurtarıldı #3

    Bursa da evsiz kadın, donmaktan kurtarıldı #4

    Bursa da evsiz kadın, donmaktan kurtarıldı #5

    Bursa da evsiz kadın, donmaktan kurtarıldı #6

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