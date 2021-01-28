Devriye gezen bekçi polis ekiplerinin fark ettiği, eksi 1 derece soğukta sokakta yatan evsiz kadın, donmaktan kurtarıldı. Karakola götürülen evsiz kadına, çay ve simit ikram edildi.

Bursa'nın Osmangazi ilçesi Setbaşı Caddesi'nde polis ve bekçi ekipleri, gece saatlerinde devriye gezdi.

Ekipler, yoğun kar yağışı ve eksi 1 dereceye düşen hava sıcaklığına rağmen sokakta yatan ve evsiz olduğu öğrenilen 31 yaşındaki Ayşegül Yılmazkaya'yı fark etti.

Yardımsever ekipler, Yılmazkaya'nın yanına giderek karakola gitmeyi ve ısınmasını teklif etti.

KARAKOLA GİTMEYE İKNA EDİLDİ

Bir süre ekiplerin bu hareketini geri çeviren Yılmazkaya, daha sonra ikna olarak ekip aracına bindirildi.

Çarşı karakoluna götüren Yılmazkaya'ya, burada çay ve simit ikram edildi. Ayrıca bir battaniye de verilerek ısınması sağlandı.

Bursa'da evsiz kadın, donmaktan kurtarıldı VİDEO











RESİM ÇİZMEYİ SEVDİĞİ ÖĞRENİLDİ

Yılmazkaya, kendisine çay ikram eden polis memurunun resmini çizip, teşekkür etti

Evsiz ve yalnız olduğu öğrenilen Yılmazkaya'nın resim çizmeyi çok sevdiğini öğrenen ekipler, kendisine bir kalem ve kağıt verdi.





KADIN SIĞINMA EVİNE YERLEŞTİRİLECEK

Genç kız, kendisine çay ikram eden kadın polis memurunun resmini çizerek, teşekkür etti. Polis ve bekçi ekiplerinin bu hareketi büyük takdir toplarken, Ayşegül Yılmazkaya'nın kadın sığınma evine götürüleceği belirtildi.



