Orman ürünleri fabrikasında kazan patlaması sonucu çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükseldi.

Bursa'nın İnegöl Organize Sanayi Bölgesi'nde mobilya fabrikalarına sunta ve talaş üretimi yapılan Starwood Orman Ürünleri fabrikasının kazanı patlamıştı.

Patlama sonrası yangın meydana gelmişti. Yaşanan olayda bakım işçisi Aydın Toprak ve enkaz altında kalan Ömer Coşgun hayatını kaybetmişti.

5 kişi yaralandı

Yangında yaralanan Bünyamin Hiçyılmaz (25), Müslüm Can (25), Musa Coşgun (28), Yusuf Usanmaz (37) ve Sebahattin Eren (49) ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Bursa'da fabrika patlamasında ölü sayısı 3'e çıktı

Ölü sayısı 3'e yükseldi

İHA'nın haberine göre; Şehir Hastanesi Yoğun Bakım servisinde tedavisi devam eden Bünyamin Hiçyılmaz (25) da bugün hayatını kaybetti.

Patlamada hayatını kaybeden işçi sayısı 3'e yükseldi. Olayla ilgili tahkikatın sürdüğü öğrenildi.