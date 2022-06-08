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    Bursa'da fabrika patlamasında ölü sayısı 3'e çıktı

    Orman ürünleri fabrikasında kazan patlaması sonucu çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükseldi.
    • 08.06.2022 - 11:55
    • Güncelleme : 08.06.2022 - 12:29
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    Bursa'da fabrika patlamasında ölü sayısı 3'e çıktı

    Bursa'nın İnegöl Organize Sanayi Bölgesi'nde mobilya fabrikalarına sunta ve talaş üretimi yapılan Starwood Orman Ürünleri fabrikasının kazanı patlamıştı.

    Patlama sonrası yangın meydana gelmişti. Yaşanan olayda bakım işçisi Aydın Toprak ve enkaz altında kalan Ömer Coşgun hayatını kaybetmişti.

    5 kişi yaralandı

    Yangında yaralanan Bünyamin Hiçyılmaz (25), Müslüm Can (25), Musa Coşgun (28), Yusuf Usanmaz (37) ve Sebahattin Eren (49) ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı.

    Bursa'da fabrika patlamasında ölü sayısı 3'e çıktı

    Ölü sayısı 3'e yükseldi

    İHA'nın haberine göre; Şehir Hastanesi Yoğun Bakım servisinde tedavisi devam eden Bünyamin Hiçyılmaz (25) da bugün hayatını kaybetti.

    Patlamada hayatını kaybeden işçi sayısı 3'e yükseldi. Olayla ilgili tahkikatın sürdüğü öğrenildi.

    Bursa da fabrika patlamasında ölü sayısı 3 e çıktı #1

    Bursa da fabrika patlamasında ölü sayısı 3 e çıktı #2


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